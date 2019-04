Comunicato ufficiale del club viola dopo la sconfitta contro il Frosinone.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 19:16 | aggiornato 07/04/2019 20:32

Momento delicatissimo in casa Fiorentina. Oggi la squadra di Pioli ha perso 1-0 in casa contro il Frosinone, a decidere è stata una rete nel finale di Daniel Ciofani.

I viola non vincono in campionato dal 17 febbraio (4-1 esterno alla SPAL, da quel giorno sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte) e sono ora decimi in classifica a quota 39 punti.

La posizione di Stefano Pioli è sempre più a rischio, ancor di più dopo il comunicato pubblicato dalla società che recita:

A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l'impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell'ultima parte dell'anno sportivo. Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione

Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, Pioli resterà fino a fine stagione e poi la Viola cambierà allenatore (Di Francesco in pole, ma si fa anche il nome di Montella).

Probabilmente si deciderà di mandare la squadra in ritiro per preparare al meglio la sfida col Bologna, in programma al Franchi domenica 14 aprile alle ore 15.

Ma l'unica partita che ormai conta nella stagione della Fiorentina è quella del 25 aprile contro l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (3-3 al Franchi).