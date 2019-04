Sconcerti commenta Juventus-Milan

Un commento che non è piaciuto affatto ai tifosi del Milan , anche se Sconcerti ha chiarito come la squadra allenata da Gattuso non meritasse di uscire sconfitta dall'incontro in casa della Juventus di ieri sera.

Fabbri ha sbagliato in un paio di valutazioni decisive, il rigore di Alex Sandro c'era. Ma questo conta poco perché il Milan è a -32 dalla Juventus. Con distacchi del genere non c'è nulla da discutere.

Il giornalista ha parlato sia della partita che delle controverse decisioni arbitrali del direttore di gara Fabbri, spiegando che le sue valutazioni sono state di certo errate ma che queste contano poco per via della grande distanza dei rossoneri dalle avversarie.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK