Il marocchino, prelevato dal Lille la scorsa estate e protagonista di una stagione deludente, è stato mandato ad allenarsi con la squadra riserve dal tecnico olandese Huub Stevens.

di Simone Cola - 07/04/2019 11:45 | aggiornato 07/04/2019 16:50

Secondo in classifica nella Bundesliga 2017/2018, lo Schalke 04 aveva iniziato la stagione in corso con l'obiettivo di ripetersi e per farlo non aveva esitato a investire sul calciomercato: insieme a Sebastian Rudy, Suat Serdar, Jeffrey Bruma, Omar Mascarell e Salif Sané c'era anche il nome di Hamza Mendyl tra i rinforzi messi a disposizione del tecnico Domenico Tedesco. Terzino sinistro marocchino, esploso nel Lille e costato 6 milioni di euro, a soli 21 anni il ragazzo avrebbe avuto la possibilità di misurarsi con la Champions League.

Un traguardo incredibile per un giovane che appena due anni prima giocava con la squadra riserve del Lille, nel campionato amateur francese, un'affermazione tanto rapida quanto, conti alla mano, frettolosa: Mendyl ha infatti deluso le aspettative, e dopo 7 mesi in cui le presenze come titolare si sono via via diradate - inizialmente a causa degli infortuni, poi per scelta tecnica - è arrivato addirittura lo spostamento nello Schalke 04 II, seconda squadra del club renano prima nella Oberliga Westfalen, la quinta serie nazionale.

A destare clamore, oltre alla decisione in quanto tale, è la motivazione che la accompagna: il tecnico olandese Huub Stevens, subentrato a Tedesco dopo il clamoroso 7-0 rimediato in Champions League contro il Manchester City - ultima gara giocata da Mendyl - avrebbe infatti voluto punire il terzino marocchino, colpevole di aver saltato gli appuntamenti con il dentista del club, che per venire incontro al giocatore aveva addirittura prolungato il proprio orario lavorativo. Una mancanza di rispetto inaccettabile per il tecnico dello Schalke 04, che ha così di fatto messo fuori rosa l'ex-Lille.

Percorso inverso per il 22enne Jonas Carls, aggregato alla prima squadra e che presumibilmente concluderà una stagione iniziata male e proseguita peggio per lo Schalke 04, al momento 14esimo in classifica e distante appena 5 punti dal 16esimo posto occupato dallo Stoccarda e che vale lo spareggio per non retrocedere con la terza classifica in Zweite Bundesliga. A giugno sarà il momento di ripartire, ma non è detto che nel futuro del club di Gelsenkirchen non ci sarà nuovamente spazio per Mendyl.

Il terzino marocchino infatti ha un contratto fino al 2023 e viene tenuto comunque in grande considerazione da parte dello staff tecnico, e lo stesso Huub Stevens si è preoccupato di puntualizzare che chiunque merita una seconda occasione e che le porte della prima squadra non sono state chiuse: la scelta dell'allenatore avrebbe dunque lo scopo di tentare di disciplinare un ragazzo di grande talento ma cresciuto forse troppo in fretta.

Hamza Mendyl ha infatti giocato la sua prima gara da professionista nel Lille nel febbraio 2017, ben distinguendosi ma rimediando poi appena due mesi dopo una rottura dei legamenti che ha condizionato la sua prima vera stagione in Ligue 1: appena 14 le presenze complessive, abbastanza comunque per conquistare l'interesse dello Schalke 04. Catapultato dai dilettanti alla Champions League in poco più di un anno, chiamato appena 18enne in Nazionale dal ct Hervé Renard, il giovane non è stato forse capace di reggere la pressione e si è perso.

Escluso dal Marocco, fuori rosa allo Schalke 04, spedito in quinta serie, Hamza Mendyl dovrà adesso essere bravo a ripartire: sperando che in futuro gli infortuni lo lascino in pace - anche in questa stagione non sono mancati fastidi al ginocchio - e che, soprattutto, si ricordi che un vero professionista si vede nei dettagli, anche nel presentarsi in orario a un appuntamento dal dentista.