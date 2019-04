Tre per tre nove in SBK per Alvaro Bautista, che in Spagna si aggiudica la corsa sprint e gara due, dominando con la Panigale V4 R numero 19. Ancora due secondi posti per un insoddisfatto Rea, Davies sul gradino più basso con la Ducati numero 7.

di Mirko Colombi - 07/04/2019 18:24 | aggiornato 07/04/2019 18:29

Questa SBK 2019 è decisamente monocorde. Se parliamo di vittoria finale, il discorso è semplice: Alvaro Bautista. La Ducati Panigale V4 R debutta nel mondiale con il rookie più forte di sempre nelle derivate. Ad Aragon, prima tappa europea, lo spagnolo giocava in casa, ma non ha giocato. Bautista si è infatti impegnato a fondo per dominare anche il terzo weekend stagionale, facendo cappotto. Nove partenze, nove primi posti, altrettanti successi. Alla vittoria di ieri si è aggiunta la Tissot Superpole Race e la corsa del pomeriggio. Senza problemi.

Se nella manche "corta" il gap è rimasto contenuto, nella gara completa il vantaggio dell'ex MotoGP è stato imbarazzante. Ancora una volta. Eppure, Rea & Soci ce la mettono tutta per fermarlo, inutilmente. Johnny salta sul podio due volte, ma è il gradino centrale. Alex Lowes arriva terzo nella frazione Sprint, nella corsa di chiusura è ancora Davies a calcare il podio del Motorland. Nel parco chiuso Bautista sembrava addirittura riposato, i rivali sfiniti.

Le Yamaha oggi hanno faticato più del solito. Lowes ha tenuto alto l'onore della R1 nella mattinata, nel pomeriggio le blu sono affondate. Marco Melandri non è mai decollato ad Aragon, pista che non perdona assetti non a punto. Il ravennate perde punti e quotazioni in campionato. Leon Haslam alza la testa e prova ad infastidire il caposquadra Rea, senza però riuscirci. La BMW porta a casa altri punti, deludono le Honda. Camier e Kiyonari hanno lottato con piloti indipendenti, perdendo il confronto. Non è questa la HRC che ricordiamo in SBK.

Pirelli Official Rea e la Ninha tre volte sul podio ad Aragon SBK

SBK di Aragon, il Motorland è il luna park di Bautista, Rea si inginocchia

Semplicemente di un altro pianeta. Che altro dire? Alvaro e la Panigale V4 R hanno sbancato in Spagna, di fronte al pubblico amico. Nemmeno un giro completo della Tissot Superpole Race, neppure mezzo nella gara del pomeriggio ed il numero 19 era già in fuga. Solitaria. Vincente. Arrivando ancora una volta primo, "Bau Bau" fissa a nove su nove il rapporto partenze/gare disputate, insomma, 100% di riuscita massima per lui. Qualcuno lo fermerà? Tutto è ancora possibile, ma difficilmente pronosticabile.

Guida come se fosse una 250 GP Alvaro e completa l'azione con derapate da MotoGP. In pratica, nel repertorio di Bautista c'è tutto ciò che serve per vincere al debutto in SBK, moto nuova portata da Ducati in pista. L'arma totale rossa è imprendibile in curva, in accelerazione, in allungo motore. Forse gli avversari possono giocarsi qualcosa in frenata, tuttavia, distruggendo le gomme. Lo spagnolo, invece, preserva le Pirelli e le porta al traguardo in ottime condizioni. Gli pneumatici larghi si sono rivelati prestanti ed affidabili, il setting perfetto della V4 R del rookie ha fatto la differenza. Oltre al polso destro di chi la guidava, ovviamente.

Se guardate lo score di Rea è costante come quello degli anni scorsi, con una piccola differenza. Se prima il Cannibale contava tanti "1" di fila, ora ne legge una sfilza di "2". Troppi, per uno ambizioso come il quattro volte iridato, che ha ammesso di partire - ormai - per difendere il secondo posto della classifica piloti. Dando, come sempre, il massimo che può. Questa è la differenza: Bautista vince con l'impressione di andare a spasso, Rea viene sconfitto dopo aver rischiato più del dovuto.

Pirelli Official SBK di Aragon perfetta per Bautista, tre volte vincitore con la Ducati

Ducati, in Spagna a quota 350 vittorie

Incredibile il numero complessivo di affermazioni ottenuto dalla Casa bolognese, che ad Aragon tocca un picco notevole: 350 vittorie totali. Dalla prima, datata 1988 e centrata da Marco Lucchinelli a Donington, passando per Doug Polen, Pirovano, Giancarlo Falappa, Carl Fogarty, John Kocinski, Carlos Checa, Michel Fabrizio, Ruben Xaus, Troy Bayliss, Troy Corser, Neil Hodgson, James Toseland, Ben Bostrom, Regis Laconi, Michel Fabrizio, Frankie Chili, Carlos Checa, Chaz Davies, Marco Melandri... nomi impressionanti, e scusate se abbiamo dimenticato qualcuno.

A fare la differenza è la mentalità: a Bologna credono nella SBK e, con l'acquisto di Bautista, confermano questo trend. La Ducati è, al momento, l'azienda motociclistica più completa nel reparto racing di settore, lo dimostrano i risultati in MotoGP. Battere le giapponesi piace agli uomini della Rossa, che non si fermeranno. Ad Aragon, oltretutto, anche le moto di Davies, Laverty e Rinaldi hanno trovato la retta via. Sarà difficile per Kawasaki, Yamaha, BMW ed Honda ribadire gli attacchi costanti della quattro cilindri italiana, che aggiunge alle numerose affermazioni colte dalla bicilindrica, il domino dello spagnolo arrivato dalla MotoGP. Il suo nome è Alvaro, rinominato ormai "Bau Bau" Bautista, il nuovo Re della SBK.

SBK di Aragon, ordine d'arrivo

19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1'49.958 321,4 1'49.049 319,5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 6.867 6.867 1'50.624 318,6 1'50.013 310,3 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 7.127 0.260 1'50.876 321,4 1'49.970 318,6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 7.581 0.454 1'50.619 321,4 1'50.383 314,9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 11.549 3.968 1'51.012 317,6 1'49.563 314,0 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 16.797 5.248 1'50.721 323,4 1'49.722 312,1 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 17.825 1.028 1'51.297 314,0 1'49.984 307,7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 18.788 0.963 1'51.101 318,6 1'50.264 314,9 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 19.329 0.541 1'50.727 322,4 1'49.689 315,8 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 20.351 1.022 1'51.196 318,6 1'49.414 308,6 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 23.546 3.195 1'50.992 314,0 1'50.560 309,5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 23.974 0.428 1'51.212 314,9 1'49.557 305,9 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 35.177 11.203 1'51.795 314,0 1'50.812 307,7 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 1'01.477 26.300 1'52.290 314,9 1'52.716 309,5 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 1'39.168 37.691 1'51.393 314,0 1'49.779 307,1

Classifica piloti