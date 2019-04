Il tecnico degli emiliani è furioso dopo il pareggio per 2-2 con la Lazio.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 19:57 | aggiornato 08/04/2019 00:02

Polemiche, polemiche e ancora polemiche. Non è stato un weekend semplice per gli arbitri in Serie A. Dopo le critiche a Fabbri per la direzione di Juventus-Milan, anche l'arbitro Abisso ha avuto un bel da fare durante Lazio-Sassuolo.

Contro di lui si è scagliato il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi, a cui non è andato giù il rigore assegnanto ai biancocelesti per fallo di mano di Locatelli su un cross di Patric.

Non abbiamo protestato tanto, ma c'è un problema: la regola dice il contrario, quindi siamo andati ben oltre l'interpretazione. Una volta che l'arbitro si è allontanato dal monitor, secondo me non sapeva ancora se darlo o meno. Non vorrei si pensasse che noi siamo fuori dalla lotta, ci siamo dentro eccome. Secondo me oggi è successa una cosa molto grave perché il regolamento dice che se il pallone tocca prima un'altra parte del corpo e poi il braccio, non è mai rigore

In realtà il regolamento recita: "Non è di per sé automaticamente involontario un fallo di mano che avviene dopo che il pallone è rimbalzato su altra parte del corpo". In questo caso il braccio di Locatelli è troppo largo e la decisione di Abisso è corretta.