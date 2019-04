In questa stagione è già successo altre volte che un giocatore venisse squalificato per una bestemmia. A inizio stagione fu fermato Mandragora, mentre tra gli allenatori sono stati sanzionati Iachini e Gasperini.

Claudio Ranieri rischia di dover rinunciare a Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo per la prossima partita di campionato che la Roma giocherà contro l'Udinese, in programma sabato 13 aprile alle ore 18 allo Stadio Olimpico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK