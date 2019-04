Napoli, Insigne: "Non voglio andare via, sono stato mal interpretato"

Non voglio lasciare il Napoli a giugno, non l'ho mai detto. Le mie parole sono state riportate male. Io a Napoli sto molto bene, ho sempre dato tutto e lo farò finché ci sarò. Sono orgoglioso di fare parte dell'unica squadra che riesce a tenere testa alla Juventus. Ci sono rimasto anche male perché ho letto che avrei scelto Raiola per andarmene. Io sono concentrato solamente sulle partite da giocare da qui a fine stagione

