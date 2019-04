A sostenerlo è lo storico programma televisivo francese Téléfoot, che racconta di come lo Special One abbia rifiutato Ligue 1 e Bundesliga e sia stato contattato da giallorossi e nerazzurri.

0 condivisioni

di Simone Cola - 07/04/2019 18:25 | aggiornato 07/04/2019 18:30

Archiviata un'esperienza decisamente da dimenticare alla guida del Manchester United, sfumato un ritorno al Real Madrid in cui un po' tutti - lui compreso - avevano creduto, da dove ripartirà José Mourinho? Lo storico programma tv francese Téléfoot, in onda addirittura dal 1977 e riconosciuto come fonte più che autorevole, non sembra avere dubbi: lo Special One ripartirà dal campionato dove ha toccato il punto più alto di una carriera che molto ha scritto e molto ancora ha da raccontare, la Serie A.

Niente Ligue 1, dunque. Niente Bundesliga, con il Bayern Monaco che aveva fatto più di un pensierino sulla possibilità di ingaggiare il portoghese. Francesi e tedeschi si dovranno rassegnare, per José Mourinho il calcio ad altissimo livello, quello in cui ritiene di dover lavorare, si gioca soltanto in Premier League, nella Liga e in Serie A: Inghilterra, Spagna o Italia dunque nel destino dello Special One, con Téléfoot che non sembra avere dubbi nell'indicare il nostro campionato come quello destinato ad assistere al ritorno in panchina del fu Special One, deciso a riprendersi sul campo il titolo di migliore al mondo.

Un riconoscimento che Mourinho meritò al termine della stagione 2009/2010, quando guidò l'Inter di Zanetti e Eto'o, di Maicon, Milito e tanti altri a un memorabile Triplete vincendo Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il portoghese potrebbe tornare in Italia e ripartire proprio dai colori nerazzurri, che ha sempre confessato essergli rimasti nel cuore: Beppe Marotta avrebbe già chiesto informazioni in merito, e il nome dello Special One starebbe insidiando quello di Antonio Conte nella lista dell'ad interista. Tuttavia, e questa è una novità, nella corsa all'allenatore sarebbe entrata prepotentemente anche la Roma.

All'Inter dal 2008 al 2010, in nerazzurro Mourinho ha vinto 2 Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e la Champions League 2009/2010.

Mourinho, il futuro è in Serie A: Inter o Roma?

James Pallotta avrebbe infatti deciso di affidarsi a un tecnico dalla rinomata caratura internazionale e avrebbe indicato proprio in Mourinho l'uomo ideale attorno a cui costruire un nuovo progetto: lo Special One sarebbe il cardine intorno a cui costruire una nuova e ambiziosa squadra e sarebbe sicuramente accolto con entusiasmo da una piazza che ha bisogno di ritrovare fiducia dopo tante stagioni altalenanti.

Essere al centro di tutto e guidare un ambiente che non ha mai vinto tanto ai massimi livelli sarebbe per Mourinho una sfida affascinante, ecco perché un futuro nella Capitale, ammesso che quanto sostenuto da Téléfoot sia vero, è un'ipotesi tutt'altro che infondata. Anche l'opzione Inter ha però molti motivi per essere ritenuta valida: il portoghese non esclude ritorni (lo ha già fatto con il Chelsea) e una nuova esperienza in nerazzurro scalderebbe l'ambiente e lo stesso allenatore, che del resto avrebbe a disposizione una società ricca e una squadra presumibilmente qualificata per la prossima Champions League.

In un modo o nell'altro, comunque, in Francia sono sicuri: José Mourinho ripartirà dalla Serie A, il campionato dove è diventato lo Special One e dove ancora in tanti lo considerano tale, tornando sui propri passi dopo le non esaltanti esperienze sulle panchine di Real Madrid, Chelsea e Manchester United. Roma o Inter? Per scoprirlo non rimane che attendere giugno.