Sean sta meglio e non vede l'ora di tornare allo stadio. Parla e i suoi movimenti sono migliorati: riceviamo tantissimi messaggi di sostegno per lui, anche da parte di tifosi della Roma.

L'incontro benefico in programma venerdì 12 aprile all'Aviva Stadium di Dublino è stato organizzato per raccogliere fondi per la riabilitazione di Cox che è ancora ben lontana dall'essere terminata. Felle però ha avuto parole positive sulle condizioni dell'amico.

Secondo quanto rivelato dal suo amico Stephan Felle a Newstalk, l'uomo uscirà per la prima volta dalla clinica nei prossimi giorni in modo da assistere dal vivo alla partita fra le leggende del Liverpool e quelle della repubblica d'Irlanda .

Il tifoso ferito prima della sfida di Champions League dello scorso aprile lascerà la clinica dove è ricoverato per assistere alla partita in suo onore.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK