Leonardo: faccia a faccia con Fabbri nel tunnel dopo Juventus-Milan

Leonardo avrebbe incontrato l'arbitro nel tunnel dello Stadium e avrebbe avuto un confronto duro riguardo le tante discusse decisioni prese durante i 90 minuti, che hanno portato il dirigente del Milan a definirlo "inadeguato" nel dopo partita. Un altro episodio che dimostra il grande nervosismo in casa rossonera per una sconfitta ritenuta ingiusta.

