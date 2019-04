Lo stop del terzino olandese, fermatosi per la quarta volta in stagione (come Pastore), è l'ultimo di una lunghissima serie. Perotti il più assente: per l'argentino, ventuno gare saltate.

di Paolo Gaetano Franzino - 07/04/2019 21:02 | aggiornato 08/04/2019 00:07

E pensare che, a fine novembre, il lavoro fatto dallo staff di Di Francesco era stato anche celebrato. Dopo tre mesi di campionato, erano solo dieci gli infortuni muscolari patiti dai calciatori della Roma: a quel punto del torneo, l'anno precedente, i precedenti responsabili della preparazione ne avevano contati addirittura sedici.

I giallorossi hanno concluso la scorsa stagione con venticinque stop di natura muscolare. Tanti, troppi per i consiglieri di Pallotta, che a metà 2018 hanno deciso per l'allontanamento dei preparatori atletici Lippie e Norman, i principali indagati per le diverse rotture dei legamenti crociati del ginocchio (dodici in quattro anni).

La preparazione condotta principalmente da Vizoco, Giammartino e Fanchini, però, dopo un trimestre tutto sommato positivo, ha fatto registrare numeri inquietanti. L'infortunio occorso a Karsdorp, costretto a uscire nel secondo tempo della partita contro la Sampdoria, risulta essere il 44° di questa assurda stagione.

Terzo infortunio stagionale per l'olandese Karsdorp

La situazione non è migliorata nemmeno con l'arrivo di Ranieri, in contemporanea con l'allontanamento di sei membri appartenenti al vecchio staff di Di Francesco. Il più colpito dagli infortuni è stato Diego Perotti: un vero e proprio calvario, quello dell'argentino, fermatosi inizialmente già a fine luglio, durante la tournée americana svolta dalla Roma in estate. Per colpa di cinque stop muscolari, il fantasista ha saltato ben ventuno partite in stagione: praticamente la metà delle quarantuno gare disputate dai capitolini fino ad oggi.

Dietro di lui, Pastore e Karsdorp, tutti e due a quota quattro: l'argentino è risultato indisponibile in tredici occasioni, due in più del terzino olandese. Fuori dal podio compaiono poi Manolas e De Rossi, entrambi con tre stop a testa. Il capitano, in particolare, ha saltato diciassette gare, nove solo per l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori da novembre a febbraio.

Nemmeno De Rossi è rimasto fuori dalla “maledizione” del polpaccio, la zona più colpita. Quattordici episodi su quarantaquattro: quattro volte Pastore, due Coric e Perotti, una a testa per Olsen, Mirante, Manolas, Florenzi, De Rossi ed El Shaarawy. In generale, gli unici sempre disponibili sono stati soltanto Cristante, Zaniolo, Marcano e il terzo portiere Fuzato.

Perotti e Zaniolo: cinque infortuni per l'argentino, zero per il centrocampista ex Inter

