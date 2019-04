Il portoghese ha svolto una parte del lavoro coi compagni e cresce l'ottimismo per la trasferta di Amsterdam in programma mercoledì.

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 14:28 | aggiornato 07/04/2019 14:32

Le buone notizie per la Juventus non arrivano solo dal campo dell'Allianz Stadium, dove ieri è arrivata una vittoria che avvicina ancora di più i bianconeri allo Scudetto, ma anche da quello della Continassa e in particolare da Cristiano Ronaldo.

Juventus: Cristiano Ronaldo si allena col gruppo

Secondo Sky Sport infatti il portoghese è rientrato in gruppo svolgendo una parte di allenamento con i compagni, oltre a quello differenziato per il recupero dopo l'infortunio muscolare. CR7 sembra sempre più vicino alla convocazione per la partita di mercoledì sera in casa dell'Ajax.

Oltre a quelle su Cristiano Ronaldo, arrivano news rassicuranti anche su Douglas Costa che sarà convocato per la trasferta ad Amsterdam mentre si attendono gli aggiornamenti sulle condizioni di Emre Can, uscito contro il Milan dopo una distorsione alla caviglia. Ma intanto Allegri può sorridere per il recupero del suo numero 7.