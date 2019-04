Finisce 0-0 a San Siro tra l'Inter e l'Atalanta. Un pareggio che permette alla squadra di Spalletti di restare al terzo posto a quota 57 e a quella di Gasperini di agganciare al Milan quarto a 52. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, al tecnico interista è stato ovviamente chiesto un commento sulla prestazione di Mauro Icardi, che tornava a giocare in casa dopo 63 giorni per le vicissitudini ormai note:

Non ho voglia di parlare di Icardi, questo non era il suo giorno ma quello dell'Inter, di tutta l'Inter a cui do il massimo dei voti. Icardi deve pensare solo a fare il bene della squadra, deve correre verso i compagni per palleggiare senza andare a prendersi sempre gli spazi per il gol. Deve fare quello che fannno tutti gli attaccanti completi del nostro campionato e non solo. Ma, oltre a lui, ci sono anche gli altri. Posso e voglio parlare di loro. Io parto sempre della prestazione della squadra, non dai risultati. Io sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui io sono serenissimo