Inter, infortunio muscolare per Brozovic: Spalletti in ansia

Ha avvertito un problema al flessore e non ha potuto fare altro che chiedere il cambio. Al 23' il tecnico dei nerazzurri ha così spedito sul prato verde Radja Nainggolan. Ora non resta che attendere i risultati degli accertamenti strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore.

Brutte notizie per Luciano Spalletti, che rischia di perdere Marcelo Brozovic per diverso tempo. Il centrocampista dell'Inter si è fatto male al 20' del match contro l'Atalanta valido per la 31esima giornata di Serie A, accasciandosi a terra dopo uno scatto.

