La partita di Marassi è equilibrata e ricca di occasioni: a deciderla è De Rossi che su calcio d'angolo sfrutta una spizzata di Zaniolo.

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 00:28 | aggiornato 07/04/2019 00:33

Sampdoria-Roma è l'anticipo del sabato sera valido per la 31ª giornata di Serie A. La gara vede i blucerchiati reduci dalla sconfitta contro il Torino ma comunque ancora in corsa per il settimo posto, una speranza per giocare l'Europa League nella prossima stagione. La Samp è attualmente 9 con 45 punti, a tre punti da Roma e Torino, subito sopra in classifica. Proprio la Roma ha pareggiato l'ultima gara in casa contro la Fiorentina: il 2-2 ha fatto scivolare i giallorossi in classifica, adesso distanti 4 punti dal quarto posto.

Gli highlights di Sampdoria-Roma

La partita è molto equilibrata con molte occasioni da una parte e dall'altra: a deciderla è un gol di De Rossi che ribadisce in rete una spizzata di Zaniolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I giallorossi resistono alla reazione blucerchiata e vincono 1-0.

Nella prossima giornata la Sampdoria affronterà il Genoa nel derby della Lanterna in programma domenica 14 aprile alle 15. La Roma giocherà invece sabato 13 aprile alle 18 all'Olimpico contro l'Udinese. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Roma: