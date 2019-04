Sarà Parma-Torino ad aprire la 31ª giornata di Serie A . La gara del Tardini, in scena il 6 aprile alle 15, vede i crociati reduci dalla sconfitta esterna contro il Frosinone, sconfitta che ha fatto sì che il Parma scivolasse in 14esima posizione in classifica con 33 punti. Il Torino, invece, ha vinto contro la Sampdoria e sogna l'Europa: la squadra di Mazzarri è ottava con 48 punti, gli stessi di Roma e Lazio, al quinto e al sesto posto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK