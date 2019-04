Un gol pesantissimo. Lo ha segnato Daniel Ciofani, decidendo nel finale la partita tra Fiorentina e Frosinone. I ciociari, al secondo successo di fila dopo quello contro il Parma nel turno infrasettimanale, salgono così a quota 23 punti, quattro in meno del Bologna terzultimo e a cinque lunghezze dall'Empoli quartultimo.

Ciofani, entrato al 67' al posto di Trotta, ha invece messo a segno il quinto sigillo del suo campionato. A DAZN nel post-partita ha dichiarato:

Ultimamente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Con la SPAL meritavamo più di un pareggio, con l'Empoli un pari. E invece abbiamo sempre perso. Ma siamo ripartiti con umiltà, cercando di combattere per restare in Serie A. Se riuscissimo a fare il miracolo, sarebbe una grandissima cosa. Per gente come me, che ha fatto la Lega Pro, sarebbe un sogno