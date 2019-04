I Blancos starebbero seguendo con attenzione la situazione del giovane talento ma il club bianconero vuole blindarlo.

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 10:25 | aggiornato 07/04/2019 10:30

L'uomo del momento in casa Juventus è sicuramente Moise Kean: il giovane attaccante classe 2000 ha segnato un altro gol decisivo nella sfida contro il Milan avvicinando la squadra di Allegri al suo ottavo Scudetto consecutivo.

Kean sarebbe nel mirino del Real Madrid

La Juventus sa di aver trovato un gioiello e sta facendo di tutto per blindarlo ma è inevitabile che su di lui stiano cominciando a circolare diverse voci di calciomercato. E l'ultima riguarda un interesse addirittura del Real Madrid.

Secondo Ok Diario, i Blancos starebbero monitorando con attenzione la situazione di Kean il cui contratto scade nel 2020. In questi ultimi anni il Real ha dimostrato di non badare a spese per i giovani talenti che ritiene meritevoli (Vinicius è l'esempio più noto) e il solo interesse dei campioni d'Europa uscenti potrebbe essere un'ulteriore preoccupazione per la Juventus.

Da settimane il club sta discutendo con l'agente Mino Raiola per un rinnovo fino al 2024 ma se davvero il Real Madrid ha messo gli occhi sul talento azzurro, è probabile che i bianconeri dovranno fare un'offerta davvero irrinunciabile al giovane centravanti. Che ora è nel mirino delle Merengues.