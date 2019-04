L'attaccante del Marsiglia ha ricevuto una pessima accoglienza da parte dei suoi ex tifosi.

di Redazione Fox Sports - 07/04/2019 20:36 | aggiornato 07/04/2019 23:51

Non solo Mauro Icardi. Prima e durante Inter-Atalanta, a San Siro è stato fischiato e insultato anche un altro giocatore: Mario Balotelli. Proprio così. L'attaccante del Marsiglia, sceso in campo venerdì nella sconfitta per 2-0 contro il Bordeaux (ha giocato i 20' finali), ha deciso di godersi da spettatore la 31esima giornata di Serie A.

Peccato però che l'accoglienza non sia stata quella che si aspettava. Una volta che la notizia della sua presenza è circolata in tutto l'impianto, si sono cominciati a sentire cori come: "Balotelli figlio di pu****a" e "se saltelli muore Balotelli".

Evidentemente i tifosi nerazzurri non hanno perdonato a Balotelli alcuni comportamenti discutibili (su tutti la maglia lanciata a terra in occasione della semifinale di Champions League contro il Barcellona) e il trasferimento al Milan, squadra di cui è tifoso.