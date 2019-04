Dallo scontro per i titoli di coppia tra i War Riders e i due promossi nei main roster, Aleister Black e Ricochet, fino al main event tra Johnny Gargano e Adam Cole.

di Marco Ercole - 06/04/2019 02:46 | aggiornato 06/04/2019 03:25

In teoria dovrebbe essere una sorta di aperitivo in attesa di WrestleMania 35, ma NXT TakeOver: New York è molto di più.

Il gioiellino di Triple H è in grado non solo di registrare il Sold Out al Barclays Center di Brooklyn, ma anche di regalare agli spettatori uno spettacolo capace di superarsi ogni volta.

La serata è partita con i tre match del kickoff che hanno proposto le sfide tra Candice LeRae e Aliya, Danny Burch e Jaxson Ryker, gli Street Profits e la European Union. Ma il vero show è quello che è iniziato alle 19 locali.

WWE Il kickoff di

Verso WrestleMania, NXT TakeOver: New York

Già a leggere la card del programma si capisce subito che si tratterà di una serata all’insegna del grande wrestling.

E quello visto sul ring non ha fatto altro che confermare la grandi aspettative della vigilia. NXT TakeOver: New York è stato uno show di un livello eccelso, in cui è stato anche “ufficializzato” l’arrivo di Kushida, che inquadrato dalle telecamere tra il pubblico ha fatto capire che manchi poco al suo debutto. Insomma, altro che antipasto di WrestleMania 35.

War Riders (c) vs Ricochet e Aleister Black

NXT Tag Team Championship Match

TakeOver: New York parte subito fortissimo con il match valido per i titoli di coppia. Dopo aver vinto io Dusty Rhodes Classic, Aleister Black e Ricochet provano ad aggiudicarsi anche le cinture di NXT. Al termine di un incontro strepitoso, però, sono i War Riders ad avere la meglio, confermandosi così campioni.

Al termine della sfida, dopo qualche secondo di ansia per via di Ricochet, rimasto a terra per via di una brutta botta ricevuta, i vincitori hanno reso omaggio agli sconfitti, abbracciandoli e mostrando il loro rispetto. Quello appena visto, infatti, è probabilmente l’ultimo match a NXT di Aleister Black e Ricochet.

WWE Il match per i titoli di coppia a NXT

Matt Riddle vs Velveteen Dream (c)

North American Championship Match

Secondo match in programma è quello che mette in palio il North American Championship. Il detentore della cintura, Velveteen Dream, affronta Matt Riddle, alla sua prima chance titolata a NXT.

Altro match meraviglioso, partito un po’ lento ma terminato con dei veri e propri fuochi d’artificio. L’ex UFC sembra sul punto di vincere, ma con un roll-up The Dream si conferma campione.

WWE The Dream si conferma campione

WALTER vs Pete Dunne (c)

NXT UK Championship Match

Passiamo adesso a uno degli incontri più attesi, quello che mette in palio il titolo di NXT UK: da una parte Pete Dunne e il suo regno infinito, dall’altra l’ultimo arrivato WALTER, alla sua prima chance titolata. La sfida è molto lunga, e nonostante l’evidente differenza fisica tra i due anche molto equilibrata. Al termine di oltre mezz’ora di match, il Bruiserweight è costretto a cedere, abbandonando la cintura e lasciandola a WALTER.

Kairi Sane vs Bianca Belair vs Io Shirai vs Shayna Baszler (c)

Women’s NXT Championship Match

Ed eccoci al Fatal 4-Way match in cui viene messo in palio il titolo femminile di Shayna Baszler. La regina di picche affronta contemporaneamente Kairi Sane, Io Shirai e Bianca Belair. E nonostante una prestazione strepitosa di quest’ultima, a vincere è ancora la campionessa, che riesce a far cedere proprio la Belair nella sua presa letale, con entrambe le giapponesi fuori causa.

Johnny Gargano vs Adam Cole

NXT Championship Two out of three falls match