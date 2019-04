Questi bambini sono i veri eroi e sono una fonte di ispirazione per tutti noi. Non devono mollare e un giorno potrebbero diventare superstar della WWE.

Alla vigilia della 35esima edizione di WrestleMania, la WWE ha tenuto un evento all'Hard Rock Café di New York in collaborazione con l'organizzazione benefica a cui hanno partecipato 10 bambini ricoverati all'ospedale pediatrico cittadino.

Connor riuscì a vedere dal vivo diversi eventi della WWE, fra cui WrestleMania 30 in cui il suo beniamino vinse il titolo mondiale nel main event. Dopo aver conquistato le cinture, Bryan corse fra il pubblico per abbracciare il suo piccolo fan che tragicamente morirà solo 20 giorni dopo, il 25 aprile 2014, all'età di 8 anni.

La fondazione benefica è nata nel 2014 per volontà del vice presidente esecutivo della federazione Paul Levesque (meglio conosciuto come Triple H) e sua moglie Stephanie McMahon (chief brand officer e figlia del proprietario Vince McMahon). La decisione fu presa dopo che i due fecero la conoscenza di Connor Michalek , fan della WWE malato di cancro e morto pochi mesi prima.

La WWE è infatti una realtà anche nel mondo della beneficenza, con un impegno continuo in innumerevoli iniziative a favore delle persone più bisognose. Forse l'esempio più famoso è l'organizzazione conosciuta come Connor's Cure .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK