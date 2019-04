Il classe 2000 decide una sfida che sembrava infinita, bene anche Piatek e Bakayoko. Male il numero 19 bianconero e Musacchio.

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 06/04/2019 20:07 | aggiornato 06/04/2019 20:11

La Juventus per provare a vincere un altro campionato di Serie A già ad aprile, il Milan per cercare di rialzare la testa dopo un periodo negativo: all'Allianz Stadium va in scena una sfida affascinante, che promette emozioni. E le emozioni in campo arrivano: primo tempo rossonero, ripresa bianconera e vittoria finale per 2-1 targata Kean.

Ottimo primo tempo del Milan, che gioca con personalità resistendo agli attacchi della Juventus e rendendosi pericoloso negli ultimi 16 metri. Al minuto 34 c'è un episodio dubbio su un intervento di Alex Sandro in area di rigore: il brasiliano tiene il braccio largo e respinge il pallone, Fabbri consulta il VAR e decide di non assegnare il rigore. Poco dopo, però i rossoneri riescono a passare con il solito Piatek: errore in impostazione di Bonucci, Bakayoko recupera il pallone e serve il polacco che batte Szczesny scon freddezza. Dopo 45 minuti è 0-1 allo Stadium.

Nel secondo tempo, poi, la partita si accende ancora di più: la Juventus accorcia le distanza grazie a una leggerezza di Musacchio, che frana su Dybala regalando il rigore del pareggio all'argentino. Attacchi da una parte e dall'altra, entrambe le squadre hanno l'opportunità di passare in vantaggio e alla fine sono i bianconeri a sfondare: Kean, subentrato nella ripresa, batte Reina sfruttando l'assist di Pjanic, consentendo alla squadra di Allegri di conquistare i tre punti dopo una partita che sembrava infinita.

Serie A, le pagelle di Juventus-Milan

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bonucci 5, Rugani 5.5; Spinazzola 6 (61' Pjanic 7), Bernardeschi 5.5, Emre Can 6 (25' Khedira 5.5), Bentancur 5.5, Alex Sandro 5.5; Mandzukic 6, Dybala 6.5 (66' Kean 6). All. Allegri 6.5

: Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bonucci 5, Rugani 5.5; Spinazzola 6 (61' Pjanic 7), Bernardeschi 5.5, Emre Can 6 (25' Khedira 5.5), Bentancur 5.5, Alex Sandro 5.5; Mandzukic 6, Dybala 6.5 (66' Kean 6). All. Allegri 6.5 Milan (4-3-3): Reina 6.5; Calabria 5.5 (85' Cutrone s.v.), Musacchio 5, Romagnoli 6, Rodriguez 6.5; Kessié 6.5, Bakayoko 7, Calhanoglu 6; Suso 6 (76' Castillejo 6), Piatek 7, Borini 6. All. Gattuso 6

I migliori

Kean 7

Ok, che qualcuno fermi questo classe 2000 che sta conquistando tutte le copertine: Kean entra in campo nella ripresa e segna ancora, decidendo una gara tanto bella quanto complicata per la sua Juventus. Applausi, applausi, applausi.

Piatek 7

Adesso sono 10 i gol del polacco (in 13 presenze) con il Milan: Piatek va a segno anche allo Stadium sfruttando alla perfezione il passaggio di Bakayoko. Un destro glaciale, tirato freddezza e precisione.

Bakayoko 7

Grande prestazione anche da parte dell'ex Chelsea, che in mezzo al campo si fa sentire e si spinge più volte in zona offensiva. Suo l'assist per il gol di Piatek, altra bella prova per il centrocampista rossonero.

I peggiori

Bonucci 5

Leggerezza clamorosa del difensore bianconero, che sbaglia un passaggio in uscita consentendo a Bakayoko di recuperare il pallone e di regalare a Piatek il pallone dell'1-0 rossonero. Un errore non da lui, che con i piedi di solito se la cava sempre bene.

Musacchio 5

Da una parte Bonucci, dall'altra Musacchio: anche lo spagnolo si rende protagonista in negativo con un intervento in ritardo in area, che consente a Paulo Dybala di pareggiarla dal dischetto.

Gli allenatori

Allegri 6.5

La sua Juventus gioca male nel primo tempo, nella ripresa si riprende e attacca con rabbia trovando la vittoria, l'ennesima in Serie A, che potrebbe portare anche alla matematica vittoria dello scudetto i. Non una grande prestazione, è vero, ma i cambi di Allegri sono decisivi per ribaltare tutto.

Gattuso 6

Quarta giornata di fila senza vittoria in Serie A per il Milan, seconda sconfitta consecutiva in trasferta ma Gattuso può comunque essere soddisfatto dei suoi: il Milan gioca a testa alta allo Stadium, va in vantaggio, poi però si fa riprendere e cade nel finale. La reazione c'è stata eccome, ma ora il quarto posto è ancora più a rischio...