Serie A, la lotta salvezza è affare per otto, con 7 squadre in 6 punti

L'ostacolo da superare è ostico e Ranieri si affida a uno degli ex di giornata, cioè Patrik Schick : il ceco sarà il titolare nell'attacco giallorosso al posto di Dzeko che si accomoderà in panchina. Dietro di lui Zaniolo, Pellegrini e Kluivert.

Il tecnico giallorosso si affida al ceco in quello che era il suo stadio. Dall'altra parte Giampaolo lancia l'altro ex di giornata, Defrel.

