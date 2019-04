Messo fuori rosa dal Racing, l'ex Genoa si confessa in diretta TV.

Una carriera che avrebbe potuto essere completamente diversa se la testa lo avesse assistito. Ricardo Centurion continua a far parlare di sé per questioni extracalcistiche. Oggi è al Racing, fuori rosa per la lite col tecnico Coudet, e a 26 anni (è un classe 1993) continua a combattere i suoi fantasmi.

Ne ha parlato lui stesso a Fox Sports scontrandosi con Oscar Ruggeri, campione del mondo con l'Argentina nel 1986, che lo rimproverava per la vita che conduce:

Sono una persona sincera, dico onestamente che di notte non dormo più, non ho sonno. Voglio sempre uscire e andare a bere qualcosa. Tutti i giorni. E quando a 36 anni andrò in pensione non avrò rimpianti di nessun tipo. Dici che mi pentirò (risponde a Ruggeri, ndr)? Anche mia madre e mia nonna lo credono. Se i miei amici mi dicono di andare a dormire io gli rispondo che uscirò lo stesso anche senza di loro

E quando gli fanno il nome del Real Madrid risponde:

Se l'allenatore del Real Madrid mi stesse ascoltando in questo momento? Non mi interessa, non andrei mai lì