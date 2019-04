Parole decisamente pesanti quelle dello spagnolo, che però dopo aver parlato di quanto fatto dal direttore di gara si è detto fiducioso per il futuro vista l'ottima partita fatta dal suo Milan in casa dei campioni d'Italia.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Reina , che ha giocato titolare al posto dell'infortunato Donnarumma. L'ex portiere del Napoli ha parlato in mix zone e non ha usato mezze misure per commentare l'arbitraggio.

Non si placano le polemiche dopo Juventus-Milan . L'arbitraggio del direttore di gara Fabbri ha lasciato parecchi strascichi come dimostrato dalle parole di Leonardo nel post partita e dalla tensione fra Gattuso e Landucci dopo il fischio finale.

