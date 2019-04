L'argentino ricorda l'esperienza in rossonero durante la quale si ruppe il crociato.

Rimpianti, delusioni e ipotesi su quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Dopo 20 anni dal suo arrivo al Milan, Fernando Redondo si confessa a La Nacion e torna con la mente all'estate del 2000, quando approdò in Serie A tra le fila dei rossoneri:

Prima di arrivare al Milan - esordisce Redondo - avevo svolto il precampionato con il Real Madrid, che poi decise di cedermi. Ricordo che cambiai completamente metodo di alleamento, al Milan si lavorava tanto sulla forza. Per orgoglio non dissi nulla, ma a livello muscolare ero morto. E in una delle prime partite mi sono rotto il crociato del ginocchio destro. Sono rimasto fuori per due anni perché la prima operazione andò male. Il legamento non fu collocato nella posizone giusta e quindi peggioravo giorno dopo giorno

Un calvario infinito durante il quale l'argentino chiese la sospensione dello stipendio fino al rientro in campo. Il suo unico obiettivo era guarire, per questo girò tutto il mondo alla ricerca della cura migliore:

Per 60 giorni sono stato ad Anversa lavorando con tecniche nuove per me, tre volte al giorno per tutta la settimana. La domenica tornavo a Milano per stare con la mia famiglia e poi prendevo nuovamente un volo per il Belgio. Usai una tecnica chiamata Bier Block, che era proibita in Italia e che agiva sul sistema nervoso centrale per rompere la memoria del dolore. Il rischio è che se fosse stato coinvolto il cuore, avrei potuto avere dei problemi. Potevo farlo sei volte al massimo e io l'ho fatto cinque volte

