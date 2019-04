La guerra fra il PSG e Adrien Rabiot non si ferma : dopo essere finito fuori rosa, il centrocampista francese in scadenza di contratto con il suo club continua il suo rapporto burrascoso con la dirigenza anche senza scendere in campo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK