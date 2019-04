L'argentino è in forma strepitosa, può trascinare l'Udinese contro l'Empoli. Avanti con Belotti, Gasperini chiede i gol al "Papu" Gomez senza lo squalificato Zapata.

di Carlo Roscito - 06/04/2019 10:37 | aggiornato 06/04/2019 10:41

Ritmo serrato, non c’è poi così tanto tempo per fare la formazione del Fantacalcio. Anzi, affrettatevi perché la 31esima giornata di campionato inizia con ben tre anticipi di sabato. Il primo, Parma-Torino, in programma alle 15: è l’orario massimo entro cui schierare il vostro undici titolare e le relative riserve.

Sciogliendole, le riserve, cominciamo con i consigli per questo weeekend. E partiamo proprio dal match del Tardini. Non ci fidiamo dei gialloblù, ancora senza Inglese e Gervinho (due pezzi del tridente di D’Aversa). Molte più garanzie le sta dando la squadra di Mazzarri, una delle più in forma della Serie A con 17 punti nelle ultime 8 partite (solo la Juve ha fatto meglio con 21).

Allora scegliamo due centrocampisti nonostante l’impegno sia in trasferta, non semplicissimo sulla carta: se potete, puntate su Meité e Baselli, le due mezzali ai lati di Rincon. A proposito dei granata, Belotti è on-fire: ha siglato la doppietta decisiva alla Sampdoria, sarebbe una follia rinunciarci proprio in questo momento. Non lo escludete, anche se avete a disposizione un super-attacco...

Pianeta Fantacalcio, consigli per la 31ª giornata: avanti con Pussetto

Ignacio Pussetto, il nostro consiglio per la 31° giornata di Fantacalcio

Bravi se ci avete scommesso a inizio anno. Complimenti lo stesso qualora ci aveste puntato soltanto a gennaio. Parliamo con voi che avete “scoperto” e lanciato Pussetto al Fantacalcio nella sua prima stagione in Italia. L’argentino dell’Udinese è in un momento di forma strepitoso: straripante nell’ultima casalinga con il Genoa (anche se a conti fatti, soltanto un assist in quei 90 minuti), strapositivo nel turno infrasettimanale fuori casa con il Milan. Segno “+” in vista per l’ex Huracan.

Thiago Cionek sarà impegnato in Cagliari-Spal: dalla squalifica al possibile bonus...

Da un calciatore offensivo a un difensore: facciamo il nome di Cionek della Spal. Ci affidiamo quasi al fato, al destino di chi può impiegarlo in questa giornata. E anche di coloro che se lo ritroveranno contro: il brasiliano (naturalizzato polacco) era stato ammonito contro la Lazio per simulazione e di conseguenza avrebbe saltato il match di Cagliari poiché diffidato. Avrebbe, appunto, perché la decisione dell'arbitro Guida (dopo l’on field review) ha permesso alla Spal di vincere la gara al Mazza e di presentarsi in Sardegna con il centrale utilizzabile. Pochi giorni dopo potrebbe essere chiuso il cerchio con un bonus da parte sua…

Bonus dall'Olimpico e da San Siro...

Francesco Acerbi se la vedrà all'Olimpico contro il Sassuolo, sua ex squadra: non ha mai segnato nel girone di ritorno

Poi ancora un elemento del reparto arretrato (ma qui forse non ci sarebbe bisogno del nostro aiuto): Acerbi impegnato all’Olimpico in Lazio-Sassuolo. Chissà che la sfida da ex non lo stimoli a ritrovare un golletto sugli sviluppi di un corner o di un calcio piazzato: aveva segnato 3 reti nel girone d’andata, al ritorno è ancora a secco. Non sarà un bomber, ma aveva abituato bene nelle prime 19 giornate di Fantacalcio.

Alejandro "Papu" Gomez proverà a trascinare l'attacco dell'Atalanta a Milano senza Zapata (squalificato)

Due suggerimenti finali da Inter-Atalanta. Nainggolan, tornato titolare a Marassi con il Genoa, poi Gomez tra i bergamaschi: senza Zapata proverà a prendersi - insieme a Ilicic - il reparto offensivo di Gasperini. Al "Papu", con il colombiano squalificato, si chiede il +3 piuttosto che le giocate d'alta scuola.