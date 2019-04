L'attaccante degli azzurri parla del suo futuro e non solo: "Non ho scelto Raiola per andare via. Mi scoccia arrivare ad un passo dal successo e ritrovarmi senza niente".

di Redazione Fox Sports - 06/04/2019 10:31 | aggiornato 06/04/2019 10:46

Ha superato il problema agli adduttori ma difficilmente scenderà in campo domenica sera contro il Genoa per la 31esima giornata di Serie A. Lorenzo Insigne ha in mente un'altra partita, quella che il Napoli giocherà giovedì 11 aprile all'Emirates Stadium contro l'Arsenal valida per l'andata dei quarti di Europa League.

Perché la sorella minore della Champions è il vero obiettivo della banda di Ancelotti, desideroso di chiudere l'annata con almeno un trofeo. Insigne spera di essere decisivo con le sue magie, ma intanto si racconta a Il Corriere dello Sport parlando apertamente del suo futuro e non solo:

Non penso di lasciare il Napoli in questo momento. Ma so che magari in giro possa esserci qualcuno che mi stimi. Ma ripeto, non ci sono squadre interessate. Senza falsa modestia, a Napoli ho dato dimostrazione di ciò che valgo e a 28 anni può succedere che arrivi un'offerta irrinunciabile. Non saprei dire una cifra, a me il mercato sembra di nuovo impazzito. Il prezzo lo fa il campo, lo fanno le prestazioni. E poi io devo pensare a giocare, segnare e divertire i tifosi

Su Mino Raiola, suo nuovo agente, ha detto:

Insieme a Jorge Mendes reputo Raiola il migliore in circolazione, rappresenta un'autorità in materia. Ma il fatto di affidarmi a lui non significa che io voglia andare via. Finché starò qui darò sempre il 110 per cento, al Napoli voglio starci a lungo

Sulle sue condizioni e sui prossimi impegni:

Io sto meglio, poi spetta ad Ancelotti decidere se schierarmi o meno. Con l'Arsenal sarà una doppia sfida alla pari, ma noi abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno al San Paolo. La finale di Baku fa parte del nostro progetto. So che non è semplicissimo, ma non abbiamo paura. La finale è il nostro folle desiderio

Sulla Juventus e sullo Scudetto sfumato la scorsa stagione:

La Juve ha fatto davvero bene, meglio degli scorsi anni. Le inseguitrici hanno perso punti per strada. Però ricordo cosa si diceva in estate, ovvero che saremmo arrivati quinto o sesti. E invece siamo secondi. L'anno scorso ci abbiamo creduto, potevamo farcela e fa male per come è finita. Il mondo mi è crollato addosso. Mi scoccia arrivare ad un passo dal successo e poi ritrovarmi senza niente tra le mani. Questo Napoli è fortissimo e meriterebbe di regalarsi una soddisfazione

