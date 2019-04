Chissà, magari voleva imitarlo e strappargli un applauso. Il risultato però è stato da dimenticare. Al 2' di Vancouver-Los Angeles Galaxy, quinta giornata di MLS, l'ex terzino di Atalanta e Udinese si è incaricato della battuta di un calcio di rigore e ha provato la soluzione di fino col cucchiaio, alla Ibrahimovic.

Il risultato è stato disastroso. Bingham, nonostante si fosse tuffato sulla sua sinistra, è infatti riuscito a catturare il pallone da terra. Un errore rivelatosi fatale, commesso sotto gli occhi di Zlatan che nella ripresa si è letteralmente scatenato e ha deciso la partita con un assist e un gol.

Al 63' ha servito a Steres un pallone solo da spingere in rete, al 71' ha insaccato la sfera con una potente girata in area di rigore. Con questo successo i Galaxy sono saliti a quota 12 punti (frutto di 4 vittorie e unna sconfitta), uno in meno della capolista Los Angeles FC. Ibra è invece salito a 4 gol nella classifica marcatori a -2 dal capocannoniere Carlos Vela.

A post shared by LA Galaxy (@lagalaxy) on Apr 5, 2019 at 8:02pm PDT

It's a lead for the visitors in Vancouver!



Zlatan Ibrahimovic sets up Daniel Steres as the #LAGalaxy break the deadlock! #VANvLA https://t.co/2lBy9Zr2r8