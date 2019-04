Il tecnico rossonero non parlerà più del suo futuro fino a fine stagione: massima concentrazione sul ritorno nell'Europa che conta, poi sarà tempo di bilanci. Ed è possibile che sia lui a mollare.

0 condivisioni

di Simone Cola - 06/04/2019 09:55 | aggiornato 06/04/2019 10:00

Un punto nelle ultime tre partite, la sconfitta nel derby e a Genova contro la Sampdoria quindi il pari casalingo contro l'Udinese 16esima: non è un buon momento per il Milan né per il suo tecnico Gennaro Gattuso, il cui futuro torna a essere messo in discussione nella conferenza stampa che precede l'impegno che oggi pomeriggio vedrà il Diavolo affrontare la capolista Juventus allo Stadium con l'obiettivo di tornare a fare punti in chiave Champions League.

A otto giornate dalla fine il quarto posto è infatti tutt'altro che blindato: l'Atalanta insegue ad appena un punto di distanza, Lazio, Roma e Torino sono poco dietro e il rendimento altalenante dei rossoneri rende questo finale di stagione fondamentale tanto per il Milan quanto per il suo condottiero, che dopo aver dichiarato alla vigilia della sfida persa con la Sampdoria che il suo futuro sarebbe stato deciso dopo il 27 maggio ha provato a fare chiarezza chiudendo la porta a eventuali mal di pancia.

È l'ultima volta che parlo del mio futuro. Con Leonardo e Maldini non c'è alcun problema, parliamo come succede in qualunque club. Il mio futuro è qui e io, la squadra e la società intendiamo raggiungere i nostri obiettivi, il mio unico problema sono gli ultimi risultati. Ho ancora due anni di contratto, non penso al futuro ma a quello che dobbiamo fare nel presente.

Il Milan e Gattuso, occhi puntati sulla Champions: a giugno si vedrà

Eppure, secondo La Gazzetta dello Sport, più che un'assicurazione su un futuro al Milan quello del tecnico rossonero sarebbe stato un messaggio rivolto alla squadra, chiamata a finalizzare nelle 8 partite che restano a disposizione il lavoro di un'intera stagione che ha sempre avuto come obiettivo principale quello del ritorno in Champions League a cui il Diavolo ha preso parte l'ultima volta nella stagione 2013/2014.

Era ancora il Milan di Berlusconi, con Allegri in panchina - poi sostituito da Seedorf - e Balotelli in campo. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti rossoneri, e sono passati anche numerosi tecnici: Seedorf appunto, poi Inzaghi, Mihaijlovic, Brocchi e Montella. E poi Gennaro Gattuso, arrivato alla fine di novembre 2017 e capace di risollevare una squadra in un momento decisamente negativo portandola prima in Europa League e poi, quest'anno, costantemente in zona Champions nonostante alcuni gravi infortuni e la deludente esperienza semestrale con il centravanti Gonzalo Higuain, che doveva essere un valore aggiunto e che invece ha zavorrato la squadra fino all'acquisto a gennaio del bomber Piatek.

Un anno e mezzo importante, quello trascorso dal tecnico calabrese sulla panchina rossonera, che avrebbe cambiato molte cose: Gattuso non sempre si sarebbe sentito difeso e apprezzato dalla nuova dirigenza, arrivata lo scorso luglio con la cessione del club da Yonghong Li al fondo Elliott, e non avrebbe mancato di farlo notare. Allo stesso tempo i buoni risultati conseguiti lo avrebbero consacrato come allenatore di livello, rilanciandone l'immagine dopo le poco brillanti esperienze precedenti, rendendolo appetibile sul mercato.

Ecco che il messaggio lanciato alla vigilia della gara contro la Juventus appare così una sorta di "chiamata alle armi", un patto con club e giocatori per chiudere al meglio la stagione e soltanto allora fare i conti. Nei quali il quarto posto potrebbe avere il suo peso ma non necessariamente essere determinante: né per l'ambiziosa dirigenza del Milan, che potrebbe decidere di puntare su qualcun altro per ridurre il gap con il vertice, né per un Gattuso che forse potrebbe guardarsi intorno e decidere comunque di lasciare da vincente trasferendosi in un ambiente che possa riconoscergli i meriti che sente debbano essergli riconosciuti.