El Pibe de Oro si sfoga dopo un rigore non concesso ai suoi Dorados, lasciando presagire anche un possibile addio a fine stagione.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 06/04/2019 15:30 | aggiornato 06/04/2019 15:35

Diego Armando Maradona potrebbe già lasciare i Dorados. El Pibe de Oro, arrivato a Culiacan nel settembre 2018 per tentare una pronta risalita in Liga - la prima divisione nazionale -, sbotta e annuncia un possibile addio a fine stagione. Il caso, scoppiato a seguito del pari contro il Venados, rischia di costringere i gialloneri a separarsi dall'allenatore capace di portarli all'ottavo risultato utile di fila, che gli ha permesso di restare comunque ad un passo dall'accesso matematico ai play-off per la promozione nella massima serie.

Las sorpresivas declaraciones de Maradona respecto a la playera en su homenaje que le realizó #Dorados.



“Esta camiseta es una causa más para decirme que me vaya”. pic.twitter.com/eEuED5J4pD — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) April 6, 2019

A far scattare la rabbia di Maradona è stato un rigore non concesso ai suoi Dorados: il tutto, stando alle parole dell'ex fuoriclasse di Napoli e Barcellona, non sarebbe altro che un accanimento nei confronti della sua figura.

C'era un rigore netto, ma sapete perché non ce l'hanno dato? Perché, altrimenti, domani avrebbero detto che era stato concesso perché i Dorados sono la squadra di Maradona. Forse sto facendo il male di questo club, e allora potrei anche andar via al termine della stagione.

Maradona che, nonostante tutto, pare non aver comunque intenzione di mollare i Dorados almeno fin quando non saranno raggiunti i play-off, o più probabilmente fino al termine della stagione. D'altronde, già dopo la finale dei play-off del torneo di Apertura si parlava di un possibile addio poi non concretizzatosi. Adesso, però, l'argentino ha comunque sottolineato più volte il suo malcontento in conferenza stampa, spaziando da un addio certo ad una possibile separazione ancora da valutare, segno questo che - probabilmente - lo sfogo delle scorse ore possa essere dettato soltanto dalla rabbia.

Quando il torneo di Clausura sarà finito voglio lasciare i Dorados. Mi dispiace tanto, ma è una mia decisione. Domani ricomincerò a lavorare, perché vogliamo davvero i play-off e la prossima gara sarà una questione di vita o di morte.

Diego Armando Maradona dirige i suoi Dorados nell'ultimo turno di campionato.

Dorados: i play-off e il futuro di Maradona passano da San Luis

Accesso matematico per i play-off promozione del Clausura che per i Dorados di Maradona passerà dalla trasferta di San Luis: una partita difficile per gli uomini dell'ex CT dell'Argentina, che affronteranno i primi in classifica in trasferta all'Estadio Alfonso Lastras. Una sfida quasi proibitiva per i gialloneri, che facendo risultato in casa dell'Atletico potranno comunque festeggiare l'accesso alla fase finale del torneo.