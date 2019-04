In dieci dopo meno di mezz'ora per la folla espulsione di Diego Costa, i colchoneros provano a giocarsi la gara ma vengono stesi nel finale dalle magie degli attaccanti blaugrana.

06/04/2019

Per molti il campionato più bello al mondo, la Liga mette di fronte alla 31esima giornata le prime due della classe in una partita che promette scintille: Barcellona e Atletico Madrid si sfidano al Camp Nou in una gara che può cambiare la storia del campionato e che infine si risolve in favore dei padroni di casa, che allungano in modo decisivo a +11 prendendosi virtualmente un torneo che i Colchoneros non riescono a riaprire anche a causa della follia di Diego Costa.

È il centravanti ispano-brasiliano, infatti, il protagonista in negativo della partita, espulso per proteste dal direttore di gara Jesús Gil Manzano poco prima della mezz'ora di gioco: è bravo l'Atletico a non mollare, coraggioso Simeone prima a controllare il Barcellona e poi a cercare addirittura di colpirlo, ma nel finale una doppia magia dei soliti Luis Suarez e Leo Messi chiude una partita che forse non è davvero mai stata in bilico.

Diego Simeone dovrà sicuramente parlare con il suo centravanti, perché l'impressione è che i suoi uomini l'impresa avrebbero potuto anche centrarla giocando ad armi pari per tutti i 90 minuti: Godin e compagni sono infatti autori di una prova gagliarda, di carattere, che lascerà numerosi rimpianti nei tifosi colchoneros e nel tecnico argentino, che ancora una volta dovrà accontentarsi del secondo posto.

Liga, Barcellona-Atletico Madrid: la cronaca del match

Per la partita che potrebbe chiudere la Liga oppure riaprirla clamorosamente, Barcellona e Atletico Madrid schierano le formazioni migliori al netto degli infortunati. I blaugrana non possono avere un atteggiamento troppo rinunciatario davanti all'esigente pubblico del Camp Nou, mentre dall'altra parte i Colchoneros sono chiamati a stravolgere almeno in parte il loro consueto atteggiamento per provare a fare la partita, dato che un pareggio non basta. Gli ingredienti per una gara da ricordare ci sono tutti.

La sfida si accende dopo appena un quarto d'ora, quando dopo un colpo di testa di Diego Costa terminato alto il Barcellona crea la prima palla-gol: Messi vede il taglio di Jordi Alba dalla sinistra e lo pesca con un lancio millimetrico, il terzino brucia la linea difensiva avversaria e con un tocco supera anche Oblak in uscita ma il pallone viene respinto dal palo. Lo scampato pericolo da coraggio all'Atletico, che lentamente sembra prendere il possesso del campo: al 20esimo Koke libera Griezmann sulla destra, il tiro del francese però è centrale.

Intorno alla mezz'ora di gioco, dopo un miracolo di Oblak che salva su Coutinho, arriva la clamorosa espulsione di Diego Costa: il centravanti dell'Atletico si scontra a centrocampo con Arthur, chiede il fallo e protesta in modo plateale e veemente con l'arbitro Jesús Gil Manzano che lo manda sotto la doccia lasciando i Colchoneros in dieci. Simeone cerca allora di ridisegnare la squadra inserendo Correa al posto di Arias, ma il copione è decisamente cambiato.

Per il Barcellona la possibilità di chiudere la Liga è concreta, tuttavia gli uomini di Valverde sembrano non affondare troppo il colpo limitandosi a controllare la gara: al 39esimo Godin sbaglia un disimpegno nei confronti di Oblak ma Suarez non ne approfitta, poco prima dell'intervallo prima Messi conclude centralmente da fuori area e poi Suarez serve Coutinho in contropiede, ma il colpo di testa del brasiliano è troppo debole. Si va al riposo con la sensazione che il Barça stia solo aspettando il momento giusto per chiudere una gara improvvisamente in discesa.

Minuto numero 29: Diego Costa viene espulso lasciando la squadra in 10.

Secondo tempo: Suarez e Messi matano l'Atletico

La ripresa invece si apre con un Atletico Madrid molto aggressivo: Simeone è consapevole dell'importanza della posta in palio e nonostante l'inferiorità numerica non rinuncia a giocarsi la gara, e resosi conto che i suoi faticano a superare il pressing blaugrana inserisce Morata al posto di Filipe Luis. L'effetto collaterale però è che la squadra si sbilancia, così al 61esimo Messi scappa in contropiede dalla sua trequarti di campo e arriva a servire Suarez, che solo davanti a Oblak si fa ipnotizzare dal portiere sloveno.

La gara si accende nell'ultima mezz'ora: Valverde inserisce Malcom al posto di Arthur, il Barça aumenta la pressione e costringe ancora Oblak a un doppio intervento prima su una botta di Messi dalla distanza e poi, sulla respinta, sulla bella ribattuta al volo del brasiliano neo-entrato. I contatti sono sempre più vigorosi e Jesús Gil Manzano deve ricorrere più volte al cartellino giallo, a un quarto d'ora dal termine occasione per l'Atletico Madrid con Gimenez che di testa però mette alto.

Gli ultimi 10 minuti sono una vera e propria corrida: l'Atletico Madrid, nonostante l'uomo in meno, aumentano la pressione cercando una vittoria che a lungo è sembrata impossibile, i Colchoneros in fase offensiva schierano addirittura un 2-3-5. Tanto coraggio però non paga, il Barcellona controlla senza perdere la calma e chiude la gara - e ogni questione riguardante la Liga - all'85esimo con il solito Luis Suarez, che da fuori area fulmina Oblak con un bellissimo destro a giro dopo essere stato servito da Jordi Alba.

Neanche un minuto più tardi, con l'Atletico ormai KO, Messi scappa indisturbato, mette a sedere la difesa avversaria e di sinistro legittima la vittoria infilando l'impotente Oblak. È la vittoria di una squadra straordinaria, brava nel gestire una gara che in alcuni momenti ha presentato non poche difficoltà grazie a un avversario coraggioso, bravo a giocarsela fino all'ultimo e steso dall'espulsione di Diego Costa e dalla classe infinita di quelli che ormai possono essere considerati i vincitori della Liga 2018/2019.

Il tabellino di Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto (84' Semedo), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (63' Malcom); Messi, Suarez, Coutinho (80' Alena). All.: Valverde.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (35' Correa), Gimenez, Godin, Filipe Luis (58' Morata); Koke, Thomas, Rodri (89' Juanfran), Saul; Griezmann, Diego Costa. All.: Simeone

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: Thomas, Gimenez, Godin, Saul, Piqué, Lenglet, Suarez

Espulsi: Diego Costa