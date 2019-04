Juventus-Milan, infortunio alla caviglia destra per Emre Can

Al momento del gol del 2-1, Kean corre subito vicino la linea laterale ad esultare e il primo dei giocatori della Juventus che riesce ad abbracciarlo è proprio Bonucci , accorso dalla difesa per anticipare tutti i suoi compagni quasi come un centometrista. Un gesto istintivo che dimostra come le tensioni di questa settimana non abbiano scalfito il rapporto fra i due.

Un altro protagonista di queste polemiche è stato Leonardo Bonucci , aspramente criticato per le dichiarazioni post-partita della Sardegna Arena. Nella sfida contro il Milan però, il numero 19 della Juventus ha mostrato che non c'è alcuna spaccatura fra lui e il giovane compagno.

Il difensore, criticato in settimana per le parole sul giovane attaccante, è stato il primo ad abbracciare il compagno di squadra dopo il gol.

