di Redazione Fox Sports - 06/04/2019 18:39 | aggiornato 06/04/2019 18:44

Tegola per la Juventus arrivata nel primo tempo della partita casalinga contro il Milan: Emre Can ha subito un infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto a uscire dal campo prima della mezz'ora di gioco.

L'ex giocatore del Liverpool ha subito una distorsione durante un contrasto con Kessié e nonostante i tentativi di continuare la partita, ha dovuto alzare bandiera bianca con Allegri che lo ha sostituito con Khedira.

Una brutta notizia per l'allenatore della Juventus a pochi giorni dalla sfida di Champions League in casa dell'Ajax: ora si attende il referto dello staff medico per capire se Emre Can sarà a disposizione per la trasferta di mercoledì.