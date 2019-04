Juventus-Milan, infortunio alla caviglia destra per Emre Can

Ciò però non vuol dire che Ringhio abbia vissuto senza tensione la partita e la dimostrazione arriva da uno screzio avuto con Landucci, secondo di Massimiliano Allegri come raccontato dallo stesso tecnico del Milan nella conferenza stampa dopo la partita.

Juventus-Milan si è portata dietro tantissime polemiche per la direzione arbitrale di Fabbri, commentata a caldo dalle parole di Leonardo. Più diplomatico è stato invece Gattuso che ha spiegato di non voler parlare delle decisioni del direttore di gara.

