Gattuso ritrova l'ivoriano dal primo minuto dopo il problema al ginocchio. I bianconeri giocano col 3-5-2: Pjanic e Chiellini a riposo.

Juventus-Milan, uno degli anticipi del sabato della 31esima giornata di Serie A, può essere una partita fondamentale per il cammino in campionato di entrambe le squadre: i bianconeri sono sempre più vicini all'ottavo Scudetto consecutivo mentre la squadra di Gattuso ha bisogno di punti per difendere il quarto posto.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Dybala titolare

C'era molta curiosità sulle scelte dei due tecnici, in particolare di Allegri in vista della partita di Champions League contro l'Ajax e la Juventus sarà infatti molto rimaneggiata: nel 3-5-2 ci saranno De Sciglio nella difesa a 3 e Spinazzola esterno di centrocampo. In avanti il tandem ritrovato composto da Mandzukic e Dybala, riposo per Chiellini e Pjanic.

Qualche cambio anche nel Milan a cui manca la vittoria in Serie A da 3 giornate. Kessié rientra dopo il problema al ginocchio mentre Borini sarà titolare nel tridente offensivo con Calhanoglu che scala a centrocampo e Reina che sostituisce Donnarumma infortunato. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria Musacchio Romagnoli Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.