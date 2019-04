Non voglio tornarci, ha parlato già la dirigenza. Voglio pensare solo al Sassuolo che potrebbe metterci in difficoltà.

La Lazio ha sprecato una grande occasione nella partita persa contro la SPAL durante il turno infrasettimanale. Lo sa bene Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida con il Sassuolo è tornato sugli episodi di Ferrara, non nascondendo una forte amarezza per alcune direzioni arbitrali a lui non gradite.

