Lo Special One si sarebbe offerto ai nerazzurri tramite l'ex presidente. Ma il numero uno interista e l'amministratore delegato vogliono il tecnico italiano.

di Redazione Fox Sports - 06/04/2019 09:40 | aggiornato 06/04/2019 09:44

José Mourinho si offre all'Inter. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui lo Special One si sarebbe proposto al presidente Steven Zhang tramite l'intermediazione dell'ex numero uno Massimo Moratti e di Marco Tronchetti Provera, uno che da sempre stima il portoghese.

La risposta che però il tecnico del Triplete ha ricevuto non è stata quella che si aspettava. Già, perché Zhang e soprattutto l'amministratore delegato Beppe Marotta avrebbero intenzione di sostituire Luciano Spalletti con Antonio Conte.

L'ex dirigente della Juventus conosce alla perfezione il salentino avendoci lavorato per tre anni in bianconero. Lo reputa l'allenatore perfetto per dare il via a un ciclo vincente, una garanzia di risultato. Ne è convinto anche Zhang, che a Marotta ha lasciato pieni poteri sulla scelta della guida tecnica.

Insomma, Mourinho ha trovato le porte chiuse. E ora il lusitano, esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, potrebbe approdare in un campionato dove non ha mai messo piede. In Bundesliga, dove il Bayern Monaco potrebbe già salutare Niko, Kovac, o magari in Ligue 1, con il Lione che negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti.