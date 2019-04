Formula 1, Leclerc scatenato con Eye of the Tiger: il video è virale

Charles ha ormai messo alle spalle la delusione provata a Sakhir e si prepara per il GP in Cina. Sui social si scatena anche in un ballo divenuto virale.

06/04/2019

Era evidente la delusione sul volto di Charles Leclerc dopo la gara di Formula 1 disputata in Bahrain nello scorso weekend. Sarebbe stata la sua prima vittoria nel campionato e vederla sfumare a dieci giri dal termine per un problema della monoposto è stato certamente frustrante. Tuttavia, non gli mancheranno le occasioni per riprovarci e poter finalmente trionfare.

Il 20enne pilota della Ferrari in questo avvio di stagione ha confermato talento e velocità già mostrate nel 2018 al volante dell'Alfa Romeo Sauber. Ha vissuto il grande salto nella scuderia di Maranello senza patire troppo la pressione, nonostante la presenza al suo fianco di un quattro volte campione del mondo di Formula 1. Anzi, è anche davanti a Sebastian Vettel nella classifica generale.

Un giovane che ha già mostrato molta personalità. Se in Australia aveva accettato l'ordine di scuderia, invece in Bahrain ha disubbidito poco dopo il team order effettuando il sorpasso sul tedesco. Una scelta che si è dimostrata corretta, visto che lui ne aveva molto di più rispetto al collega. Infatti, non c'è stato nessuno strascico dopo la corsa.

Charles Leclerc dimentica la gara di Formula 1 in Bahrain, riscatto in Cina?

Formula 1, Leclerc si sfoga ballando: il video spopola sul web

Leclerc si sta preparando per il prossimo gran premio di Formula 1 in Cina. La buona notizia è che il suo motore, che a Sakhir ha accusato un corto circuito interno ad una centralina di attuazione dell’iniezione, non dovrà essere sostituito. A Shanghai potrà partire con la stessa power unit utilizzata in Bahrain. A Maranello hanno effettuato controlli approfonditi per capire il problema avuto e se fosse necessario fare un intervento per cambiare qualche componente. Il comunicato ufficiale della Ferrari ha chiarito che il propulsore non verrà rimpiazzato.

La scuderia italiana vuole mettersi definitivamente alle spalle le prime due gare di questo campionato 2019 e ripartire positivamente dalla Cina. E Leclerc ha già fatto vedere di aver dimenticato la delusione del Bahrain. Infatti, sul web sta spopolando un video che lo vede protagonista di un balletto post-allenamento sulle note della celebre canzone "Eye of the Tiger", colonna sonora del film Rocky. La cosa che sorprende è che che il filmato è stato realizzato (dal suo preparatore Andrea Ferrari) 15 minuti prima della partenza della gara di Sakhir, come da lui specificato su Twitter. Il fatto che lo abbia pubblicato solamente nelle scorse ore sta comunque a significare che ormai guarda avanti. Il video della Leclerc dance intanto è divenuto virale.