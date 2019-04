Le leghe professionistiche chiedono maggiore attenzione verso i campionati nazionali, a rischio declassamento se l'ECA dovesse assumere un ruolo centrale nella UEFA.

di Andrea Bracco - 06/04/2019 10:05 | aggiornato 06/04/2019 10:10

Nella giornata di venerdì 5 aprile 2019 si è svolta a Lisbona la 38esima edizione dell'Assemblea Generale dell’European Leagues, l'associazione che raggruppa tutte le leghe europee professionistiche. Alla riunione, alla quale era presente anche l'attuale presidente della Lega Serie A Luigi De Siervo, si è fatto il punto della situazione sul momento che sta attraversando il calcio attuale.

Uno degli argomenti più discussi è stato proprio quello legato al futuro dei campionati nazionali, perché i presidenti delle varie leghe presenti in Portogallo hanno ribadito la loro volontà di combattere ogni forma di imposizione che dovesse portare a uno stravolgimento dei calendari attuali. Un messaggio forte e nemmeno tanto indiretto all'ECA, che nelle scorse settimane aveva portato avanti i discorsi riguardo l'ormai famosa Superlega, una manifestazione che nei piani dei top club europei dovrebbe prendere il via al massimo nel 2024.

Le leghe hanno ribadito l'importanza di difendere i valori dello sport, della meritocrazia e del libero accesso alla struttura piramidale, sottolineando di non voler affatto rinunciare ai pieni poteri decisionali in fatto di format, criteri e calendari dei rispettivi tornei locali, al momento perfettamente bilanciati e coordinati alle esigenze della UEFA. Alla fine del meeting la Europeans League ha anche annunciato che nei giorni 6 e 7 maggio ci sarà una riunione con il Club Advisory Platform, ovvero l'organo che rappresenta ogni singola realtà europea, mentre l'8 ci sarà l'incontro tanto atteso con la UEFA.

Il presidente della Europeans League, Lars-Christer Olsson: nell'ultima assemblea ha ribadito l'importanza delle leghe e dei campionati nazionali

La Europeans League contro la riforma Champions: "Toglie fiducia"

Di cosa parleranno le leghe e il massimo organismo continentale? Semplice: il consiglio di amministrazione della Europeans League chiederà ai vertici europei di mantenere in primis intatti i calendari. Proprio nell'incontro tra ECA e UEFA, infatti, si è parlato di far giocare le partite della Superlega nel weekend, spostando i turni dei campionati locali in infrasettimanale. Una pretesa assurda che, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Serie A, sarebbe un colpo durissimo per i tifosi, riconosciuti all'unanimità come l'essenza e l'anima del calcio.

Inoltre, le leghe sperano che questo incontro possa fare da apripista a tutta un'altra serie di meeting nei quali discutere di comune accordo sul futuro del calcio europeo. Insomma, si cerca un'occasione per instaurare un dialogo aperto, duraturo e produttivo per fare in modo che tutti i club traggano beneficio dal processo decisionale che si sceglierà di intraprendere.

Oltre a ciò, il presidente della Europeans League Lars-Christer Olsson ha ribadito come il Consiglio sia assolutamente contrario alla proposta di riforma della Champions League a partire dalla stagione 2024/25, definendola una "prospettiva che toglie fiducia" inutile per la crescita dei vari movimenti nazionali. Il progetto prevederebbe un nettissimo cambio di calendario, con una prima fase composta da quattro gironi con otto squadre ciascuno e le prime sei di ogni gruppo già qualificate all'edizione successiva. Il che, in soldoni, si avvicinerebbe molto a una sorta di campionato chiuso. Proprio ciò che si vuole evitare.