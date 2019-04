Nessun passo indietro da parte della tifoseria nerazzurra: ecco il nuovo comunicato.

di Redazione Fox Sports - 06/04/2019 14:13 | aggiornato 06/04/2019 14:24

No, la Curva Nord dell'Inter non fa dietrofront. Dopo il ritorno di Mauro Icardi dal 1' contro il Genoa e la netta vittoria per 4-0 della formazione di Spalletti, non è ancora tornato del tutto il sereno. La parte calda della tifoseria nerazzurra non perdona all'argentino il comportamento tenuto durante "l'autoesilio" che il giocatore si è imposto. A Marassi il numero 9 è stato insultato e fischiato, stessa cosa che accadrà domani a San Siro durante Inter-Atalanta. Si capisce dal nuovo comunicato pubblicato dalla Curva Nord interista:

Non spetta a noi dire come devono comportarsi i tifosi che verrannno a San Siro. Di certo noi su Icardi non faremo alcun passo indietro. Icardi non può rappresentare il futuro di questa società perché ha rifiutato di indossare la maglia in più occasioni servendosi di scuse ridicole. Si è scavato la fossa da solo. Se componenti della struttura Inter, stipendiati, hanno avuto un comportamento eccessivamente oscillante non può essere un nostro problema. Le favole da "Mulino Bianco" lasciamole quindi a questioni di sopravvivenza interne che, comunque, sappiamo oramai insanabili

Non mancherà però il supporto alla squadra in un match delicatissimo:

Il nostro pensiero lo abbiamo già espresso martedì alla Pinetina e mercoledì a Genova. Durante le partite continueremo ad esprimerlo con i metodi e i modi che riterremo più opportuni in base a quello che siamo e ai frangenti. Allo stadio andiamo per tifare l'Inter, per condurla alla vittoria. Non per dare più importanza del dovuto ad una figura con la quale, evidentemente lungimiranti, abbiamo già da tempo scritto la parola fine. No, non "temete", Icardi verrà considerato il giusto. Forse chi si aspetta 90 minuti di cori contro rimarrà deluso. Ma non si confonda il bene dell'Internazionale con l'ipocrisia