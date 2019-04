Una cessione, questa, che sarebbe potuta diventare realtà già lo scorso gennaio, quando però la richiesta di 200 milioni degli inglesi ha fatto indietreggiare Florentino Perez. Hazard, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e che in stagione ha collezionato 41 presenze arricchite da 17 gol e 12 assist, limerà gli ultimi dettagli nei prossimi giorni e accetterà di firmare un contratto di sei anni. Il mercato faraonico del Real Madrid sta ufficialmente prendendo vita.

Un parere favorevole espresso anche nella conferenza di venerdì in cui il tecnico francese ha dichiarato: "Hazard è un giocare che apprezzo da quando giocava in Francia, è fantastico". Il patron del Chelsea, Roman Abramovich, si sarebbe così rassegnato a salutare il classe 1991 durante la prossima estate nonostante il blocco del mercato imposto ai Blues (i londinesi si sono però già assicurati Pulisic dal Borussia Dortmund).

