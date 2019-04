Il centravanti belga sarebbe il primo obiettivo per l'attacco nel caso in cui il tecnico leccese accettasse la proposta nerazzurra. L'agente Pastorello: "Affascinato dall'Italia".

di Andrea Bracco - 06/04/2019 10:52 | aggiornato 06/04/2019 10:57

Nonostante il rush finale della stagione da affrontare e la grana Icardi ancora in via di definizione, l'Inter pensa al futuro e studia quelle che potrebbero essere le prime mosse del prossimo mercato in entrata. L'estate prossima la dirigenza nerazzurra avrà maggiore libertà di azione, perché - dopo anni - la dirigenza potrà ragionare senza dover sottostare ai paletti della UEFA, quel fastidioso limite al quale è stata sottoposta negli ultimi anni a causa di problemi legati al fairplay finanziario.

La squadra verrà ritoccata in tutti i reparti: per la difesa è già stato annunciato Diego Godin, che arriverà a parametro zero dall'Atletico Madrid portando in dote qualità, quantità ed esperienza all'interno di un contesto già abbastanza solido dal punto difensivo. In mezzo al campo invece ci sarà una mezza rivoluzione, con almeno tre calciatori destinati a uscire al fronte di altrettante entrate. Ultimo, ma non per importanza, viene l'attacco: riguardo alla zona offensiva vanno fatti molti ragionamenti, la maggior parte dei quali riguardano la permanenza del centravanti argentino.

Se Icardi dovesse partire, ecco che Beppe Marotta sarà obbligato a investire una discreta sommetta per acquistarne l'eventuale sostituto, che dovrà giocoforza soddisfare almeno due parametri: il primo, ovviamente, riguarda la prolificità in termini di gol, perché il posto di Maurito deve essere preso da qualcuno che abbia almeno 20 gol stagionali nei piedi. In secondo luogo, ci andrà qualcuno non a fine carriera, in modo tale da poterci costruire attorno un progetto tecnico pluriennale.

Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United: il belga è un pallino di Antonio Conte, che lo vorrebbe in una sua eventuale avventura all'Inter

Inter: Lukaku è il colpo di mercato per l'attacco?

Il mercato dell'Inter comincerà comunque con la nomina di un nuovo allenatore. Le speranze di vedere ancora Luciano Spalletti in nerazzurro non sono moltissime, a prescindere da come finirà la stagione: il tecnico toscano sembra aver perso la fiducia di ambiente e società per la gestione del caso Icardi e, questa sua genuina cocciutaggine, potrebbe essere pagata cara. Nelle scorse settimane i dirigenti hanno incontrato più volte Antonio Conte: l'ex manager del Chelsea sarebbe disponibile ad accettare l'incarico, a patto che vengano soddisfatte le sue richieste tecniche in fase di costruzione della rosa.

Una di queste porterebbe in nerazzurro Romelu Lukaku: il centravanti del Manchester United è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore leccese, che nel belga vede il terminale perfetto per la sua Inter del futuro. Secondo La Repubblica, la punta classe 1993 sarebbe finita nel mirino della società proprio nel caso in cui Conte accettasse finalmente di approdare sulla sponda nerazzurra di Milano. Lukaku piace per la sua potenza fisica e per l'ottimo feeling con il gol, un rapporto talmente profondo testimoniato anche dai numeri: in 248 partite di Premier League, divise tra Everton, Chelsea e Manchester United, il numero 9 dei Red Devils ha segnato la bellezza di 113 gol.

Numeri sontuosi, messi insieme nonostante le tantissime critiche ricevute negli anni da una grossa fetta di stampa inglese. Lukaku ha un contratto in scadenza nel 2022 con l'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione, ma la sua voglia di Italia potrebbe portarlo a lasciare l'Inghilterra. Come dichiarato anche dal suo agente Federico Pastorello, il 25enne di origini congolesi vorrebbe un giorno misurarsi con la nostra Serie A:

Non è un mistero il fatto che a Romelu piacerebbe misurarsi con nuovo culture: l'Italia potrebbe essere un'ottima possibilità, così come Spagna e Germania.

Pagato quasi 85 milioni di euro nel calciomercato estivo del 2017, il centravanti della nazionale belga non ci ha messo molto per guadagnarsi la fiducia dei tifosi dello United, nonostante le difficoltà passate nelle ultime due stagioni. Si tratterebbe comunque di un affare economicamente molto dispendioso, una trattativa che - se l'Inter dovesse riuscire a portare in fondo - segnerebbe il ritorno in grande stile dei nerazzurri a livello europeo. Conte e poi Lukaku: la rinascita parte da qui?