Il presidente dei blaugrana parla dell'interesse per il difensore olandese: "È uno dei nomi che seguiamo. Conosco già il suo futuro ma non è il momento di dirlo"

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/04/2019 12:31 | aggiornato 06/04/2019 12:36

Tutti pazzi per Mathijjs De Ligt. Il difensore dell'Ajax, 44 presenze arricchite da 4 gol e 2 assist in stagione, è tra i giocatori più corteggiati del calciomercato. In Italia lo segue da tempo la Juventus, in Spagna lo ha messo nel mirino il Barcellona. E proprio il presidente del club blaugrana, Josep Bartomeu, ha ammesso pubblicamente l'interesse per il classe 1999 durante un'intevista a ESPN:

De Ligt è tra i nomi che seguiamo, ma ci sarà tempo per parlarne. Ogni anno il Barcellona è interessato a tanti giocatori. Posso dire che so cosa accadrà a De Ligt, ma ora non è il momento di dirlo

Parole enigmatiche che allontanano sempre più il giocatore dall'Ajax. Se il Barça alla fine dovesse avere la meglio nella corsa a De Ligt, sarebbe il secondo acquisto in arrivo dai Lancieri dopo quello già definito di De Jong, preso ufficialmente per 75 milioni di euro.