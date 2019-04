Gli ululati razzisti a carico dei due calciatori della Juventus non sono però l'unico elemento nel mirino della Digos. Verifiche sono in corso anche sulla lite tra un tifoso bianconero e uno del Cagliari, maturato in tribuna dopo la rete di Kean, e altri momenti di tensione che hanno caratterizzato la serata sarda, dal lancio di fumogeni al mancato scontro fra due fazioni di ultrà prima della partita. Cagliari-Juve sembra non essere destinata a finire qui.

L'unica sanzione sin qui registrata a carico dei protagonisti del complicato finale di Cagliari-Juventus rigurda proprio Kean, punito con un'ammenda da 2mila euro per una simulazione in area di rigore. Questioni di calcio giocato, distanti da quelle sotto l'occhio della Digos che hanno anche generato le reazioni del difensore bianconero Leonardo Bonucci e del presidente sardo Tommaso Giulini, con dichiarazioni che hanno fatto discutere. I tre ispettori federali presenti alla Sardegna Arena avrebbero messo a referto la relazione tra i "buu" a Kean e l'esultanza provocatoria dell'attaccante juventino, circoscrivendo la provenienza degli ululati a una porzione di spalti occupata da 40-50 persone. La Questura vuole però andare oltre.

Come riportato dall'Ansa, infatti, gli investigatori stanno esaminando tutte le immagini della partita giocata nel 30esimo turno a Cagliari e vinta per 2-0 dalla Juventus , con rete del raddoppio firmata da Moise Kean. L'attaccante classe 2000 nell'occasione aveva esultato fissando la curva di casa, e negli ultimi minuti della partita il suo compagno di squadra Matuidi aveva segnalato dei "buu" arrivati dagli spalti, polemizzando nei pressi delle panchine.

Si continua a parlare degli ululati razzisti rivolti a Moise Kean e Blaise Matuidi, attaccante e centrocampista della Juventus , durante la partita giocata e vinta dai bianconeri martedì scorso alla Sardegna Arena di Cagliari. Mentre il Giudice Sportivo della Serie A ha disposto “accertamenti istruttori supplementari da parte della procura federale" sull'ordine dei cori e i momenti della partita in cui sono stati ascoltati, in campo scende anche la Digos.

