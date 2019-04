I bavaresi travolgono la squadra di Favre e si prendono la vetta del campionato. Lewandowski show: superata quota 200 gol da quando gioca in Germania.

di Andrea Bracco - 06/04/2019 20:38 | aggiornato 06/04/2019 20:40

In settimana in casa Bayern in molti avevano chiesto una prova di forza alla squadra, chiamata a fare la partita dell'anno per completare la rimonta sui rivali storici del Borussia Dortmund. Detto, fatto: i bavaresi demoliscono 5-0 i gialloneri con una prestazione ai limiti della perfezione, prendendosi la vetta di una Bundesliga che, adesso, sembra aver imboccato definitivamente la strada di Monaco di Baviera. Di Hummels, Lewandowski (doppietta), Javi Martinez, Gnabry le reti di una vittoria tanto meritata quanto schiacciante. Il che, alla vigilia, non era assolutamente scontato.

Kovac deve rinunciare a tre infortunati che gli sarebbero tornati sicuramente utili: oltre al lungodegente Tolisso, i bavaresi sono senza Robben e il giovane talento Alphonso Davies, arrivato a gennaio dalla MLS. Davanti a Neuer si muove la solita linea a quattro composta dalla collaudata coppia di centrale Hummels - Sule, con Kimmich schierato terzino destro e l'austriaco Alaba sull'out opposto. La regia è affidata Javi Martinez e Thiago Alcantara, entrambi chiamati a sfoderare la prestazione perfetta in entrambe le fasi di gioco. In attacco, dietro al solito Lewandoswki, trova spazio la rapidità di Gnabry e Coman sugli esterni con Thomas Muller da riferimento in mezzo alle linee.

Favre risponde con un 4-2-3-1 ibrido ma speculare al Bayern, ma si presenta al via con l'infermeria piena zeppa di acciaccati. Sono ben cinque gli assenti in casa BVB e, purtroppo per il tecnico svizzero, nella lista è presente anche Paco Alcacer, un vero e proprio fattore nelle ultime settimane. Così il Borussia comincia con Reus schierato da falso nueve, assistito da una trequarti che abbina qualità e dinamismo nella quale Dahoud si muove in verticale per dare una mano in mediana. Larghi, invece, agiscono Bruun Larsen (Pulisic è assente) e Sancho, con Witsel e Delaney fissi a proteggere la difesa. Tra i pali c'è sempre Burki, mentre a destra Piszczek recupera in extremis e va a completare la linea con Akanji, Zagadou e Diallo.

Robert Lewandowski, centravanti del Bayern: il polacco ha segnato il suo 200esimo gol in Bundesliga

Bundesliga, Bayern Monaco - Borussia Dortmund: la cronaca della partita

Pronti, via: il Bayern parte forte e va vicino al vantaggio dopo un solo minuto di gioco, quando dalla bandierina Thiago pesca in area Hummels che devia la palla sul secondo palo, dove Gnabry non arriva per la deviazione decisiva. Un giro di lancette più tardi Lewandowski viene fermato in area e reclama il calcio di rigore, ma l'intervento di Diallo sembra regolare. I bavaresi conducono le danze e tengono sin da subito i ritmi alti, ma il Borussia in ripartenza può fare male: al sesto minuto Bruun Larsen trova bene Reus sulla verticale, a sua volta perfetto nello smarcare il rimorchio di Dahoud che spara un destro fortissimo sul palo. Da palla inattiva arriva però il vantaggio del Bayern: Thiago Alcantara dalla sinistra trova ancora Hummels libero in mezzo all'area, ma questa volta l'ex della partita non sbaglia e stappa una partita scoppiettante fin dal principio.

Per la squadra di Kovac è l'undicesimo gol in stagione sugli sviluppi di corner, un dato che fa riflettere su come i bavaresi siano letali da palla inattiva. La rete scuote per un attimo il BVB, ma pochi minuti più tardi Zagadou pensa bene di scaricare un pallone in orizzontale senza essere coperto da un compagno, spianando così la strada a Lewandowski per il 200esimo sigillo personale in Bundesliga. Il Bayern, anche sul 2-0, è incontenibile e solo un super Burki riesce a fermare con un doppio miracolo l'attaccante polacco, prima murato e poi "indirizzato" a colpire una clamorosa traversa.

La superiorità dei padroni di casa si nota soprattutto a centrocampo, dove Javi Martinez e Thiago Alcantara sfruttano in pieno i movimenti tra le linee di Muller, bravo a tenere bassi sia Witsel che Delaney. Il BVB non riesce a costruire dal basso e la squadra è rimarcatamente spezzata in due tronconi, con Reus costretto a rientrare nella metà campo difensiva per toccare qualche pallone. E, anche quando i ritmi si abbassano, è il portiere svizzero dei gialloneri a prendersi la scena, come in occasione dell'ennesimo colpo di testa di Hummels sugli sviluppi di corner ben respinto dallo stesso Burki.

Favre decide di abbassare definitivamente Dahoud in linea con gli altri due centrocampisti, ma il dominio del Bayern non si arresta: dopo un paio di altre situazioni pericolose create buttando palloni alti in mezzo, Javi Martinez dalla distanza trova il gol del 3-0 dopo aver raccolto un pallone in uscita da una mischia in area. Per la prima volta in stagione la squadra di Kovac mostra i muscoli nello scontro diretto contro i diretti rivali per la Bundesliga. La rete di Gnabry suggella definitivamente una prima parte strepitosa, terminata 4-0 dopo 45 minuti di autentico monologo.

La ripresa: poche emozioni, ma Lewandowski fa 201

Il secondo tempo si apre con un cambio immediato da parte di Favre, che toglie il disastroso Zagadou e mette dentro Weigl, cercando di limitare i danni in zona centrale. I ritmi si abbassano soprattutto per volere del Bayern, che una volta ipotecata la vittoria addormenta il match utilizzando il possesso palla come risorsa principale per eventuali sbocchi offensivi. In qualche circostanza la squadra di Kovac riesce anche a trovare alcune tracce verticali interessanti, con Lewandowski ispiratissimo anche quando deve giocare per i compagni.

Nel frattempo il tecnico del BVB decide di alzare bandiera bianca a metà ripresa, regalando minuti a Wolf e Gotze quando la partita è ormai praticamente da archiviare. I gialloneri però non sono in serata, come confermeranno i numeri messi insieme al fischio finale di Grafe: quello di oggi è stato il match stagionale nel quale il Dortmund ha perso più palloni in assoluto. Una statistica che ben fotografa la prestazione opaca di Reus e compagni, adesso obbligati a non incappare più in ulteriori passi falsi.

Azioni salienti? Davvero poche, se non contiamo qualche sporadico tentativo da fuori area provato da entrambe le squadre. L'occasione più nitida capita ancora sulla testa di Lewandowski, pescato bene dal neo entrato Goretka con un cross dalla sinistra. Il polacco si libera bene della marcatura di Diallo ma la sua deviazione finisce fuori. Il Borussia invece non produce nulla, nonostante i padroni di casa passino gli ultimi minuti rintanati nella propria metà campo. Poi, allo scadere, Lewandowski fa 5-0: per lui sono 21 le reti in stagione. Per il BVB invece arriva una sconfitta che brucia, maturata dopo un'annata nella quale le tante occasioni sprecate per andare in fuga potrebbero adesso essere pagate a caro prezzo.

Tabellino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Javi Martinez (76° Goretzka), Thiago; Gnabry, Müller (80° Renato Sanches), Coman (67° Ribery); Lewandowski. Allenatore: Kovac

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek (68° Wolf), Akanji, Zagadou (46° Weigl), Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Dahoud (60° Gotze), Bruun Larsen; Reus. Allenatore: Favre

Gol: 10° Hummels, 17° e 90° Lewandowski, 41° Javi Martinez, 43° Gnabry Ammoniti: Zagadou (BD), Lewandowski (BM), Delaney (BD) Espulsi: / Arbitro: Manuel Grafe