Il portiere israeliano entra nel Guinness World Record: è il giocatore più vecchio del mondo. Ma assicura: "Sono pronto per un'altra partita".

di Luigi Ciamburro - 06/04/2019 20:05 | aggiornato 06/04/2019 22:15

Isaak Hayik è ufficialmente entrato nel Guinness World Record. All'età di 73 anni ha giocato una partita di calcio professionistico indossando, nel ruolo di portiere, la maglia dell’Ironi or Yehuda, squadra di quarta serie in Israele. Venerdì 5 aprile ha indossato i guantoni per difendere i pali della sua squadra nella sfida contro il Maccabi Ramat Gan. Poco importa se ha incassato 5 reti, perché il 73enne ha scritto una pagina di storia personale e per la sua formazione. Un bel regalo di compleanno visto che fra pochi giorni festeggerà il 74esimo compleanno.

Isaak Hayik, originario dell'Iraq, a fine partita è stato accolto da una pioggia di applausi e ricevuto il premio Guinness World Record. La famiglia di Hayik era tra le decine di migliaia di ebrei iracheni fuggiti in Israele verso la metà del 20° secolo, in seguito alla nascita dello Stato di Israele nel 1948. I suoi figli sono commossi e orgogliosi per il successo del padre: il 36enne Moshe Hayik ricorda come fosse lui il primo a stancarsi quando giocavano insieme nonostante la metà degli anni.

Il precedente detentore del record era l'uruguaiano Robert Carmona, che nel 2015 è sceso in campo a 53 anni con la maglia del Pan de Azucar, la stessa squadra con cui aveva debuttato 40 anni prima. L'attaccante giapponese Kazuyoshi Miura, ex Genoa, che ha recentemente annunciato di voler giocare fino alla morte, rimane il giocatore più anziano ad aver realizzato un gol all'età di 5o anni nel 2017, battendo il primato del britannico Stanley Matthews. Miura gioca ancora nella seconda divisione giapponese per il Yokohama FC, anche se ha fatto solo una apparizione finora nel 2019, lasciando la panchina nel match vinto per 2-0 contro l'FC Gifu lo scorso marzo.

Isaak Hayik recordman: "Pronto per un'altra partita"

Il 5 aprile 2019 Israele scrive una pagina di storia del calcio: Isaak Hayik è il giocatore più anziano del mondo a disputare una partita di calcio professionistico. Poco importa che la sua squadra abbia perso 5-1, l'obiettivo raggiunto vale più di una semplice vittoria in campionato. Il suo guinness sarà difficile da battere in futuro e possiamo essere certi che resterà inviolato ancora per molto tempo. A dimostrazione che la passione non ha età

Sono pronto per un'altra partita. Questo non è solo motivo di orgoglio per me, ma anche per lo sport israeliano in generale.