I gialloblù ripetono l’impresa già riuscita nel 1993: battono l’Atletico Madrid in casa e volano verso la finale di Mosca, dove certificheranno la loro forza con un 3-0 sull’Olympique Marsiglia.

06/04/2019

Il Vicente Calderon è stato sempre indigesto per le squadre italiane. Si ricordano sconfitte tremende, come quella del Cagliari, purtroppo senza Riva infortunato, che viene recuperato dopo l’1-0 dell’andata e deve dire addio alla Coppa dei Campioni per colpa di una tripletta di Aragonés. Oppure in anni più recenti l’Udinese che prende 4 gol in Europa League e il Milan che perde 4-1 agli ottavi della Champions League 2013-2014. Esiste una sola squadra italiana che ha violato per ben due volte il vecchio tempio rojiblancos, ormai abbandonato per il nuovissimo Wanda Metropolitano: la prima nella semifinale di Coppa delle Coppe 1992-93 e la seconda, 20 anni fa esatti, il 6 aprile 1999, ancora una volta in semifinale di Coppa Uefa. Questa squadra è il Parma.

Il primo era il Parma di Scala, che giocava con un 5-3-2 molto moderno, con Zoratto e Cuoghi a centrocampo a dettare il ritmo della gara, anche contro giocatori come Schuster e Juan Vizcaíno, e soprattutto con un Asprilla incontenibile quel giorno, autore della doppietta decisiva. Il secondo era quello di Malesani, una squadra ancora migliore, capace di puntare alla vittoria in tutti i tornei a cui partecipava. Il cammino del Parma fino a quella semifinale era iniziato molto male, con una sconfitta in Turchia contro il Fenerbache a causa di un gol del romeno Moldovan. In casa i gialloblù riescono però a passare per il rotto della cuffia grazie ad un gol di Boghossian.

Anche il turno successivo non fila liscio, ma la squadra passa sui polacchi del Wisla Cracovia. Agli ottavi bella sfida contro i Ranger Glasgow, con pareggio in Scozia per 1-1 e vittoria al Tardini per 3-1. Ai quarti di finale avevamo ben tre squadre, Bologna e Roma insieme ai ducali, che vincono la doppia sfida contro il Bordeaux di Micoud, Wiltord, perdendo in Francia ma vincendo con un 6-0 pesantissimo in casa. E si arriva così in semifinale. Il Parma prende l’Atletico Madrid, che al turno precedente aveva superato la Roma, vincendo come sempre al Calderon, mentre il Bologna di Mazzone gioca contro l’Olympique Marsiglia di Pires, Dugarry, Maurice e tanti altri.

Sfrontato in campo e fuori, Malesani faceva giocare il suo Parma con un 3-4-3 molto coraggioso e sempre offensivo.

Doppietta di Chiesa e gol di Crespo: il Parma di Malesani domina al Vicente Calderon contro l'Atletico Madrid

Davanti ai soliti 50mila entusiasti tifosi spagnoli, Malesani gioca con il suo classico 3-4-3, appreso dal suo mentore Van Gaal, sempre propositivo e a tratti sfrontato contro un avversario del genere. In porta ovviamente Buffon, già per tutti il miglior portiere al mondo. In difesa un’assenza pesantissima, quella di Cannavaro, il quale viene sostituito sul centro sinistra da Sartor, mentre Sensini va come sempre al centro e Thuram sul centro destra.

Sulla fascia destra Fuser, a sinistra Vanoli, le mezzali erano Dino Baggio e Fiore, il regista e creatore di gioco Veron, in attacco Crespo e Chiesa. L’Atletico Madrid ad inizio anno era allenato da Arrigo Sacchi, che per incomprensioni con il presidente Gil alla 22esima di campionato aveva mollato e la squadra era prima andata ad Aguiar e poi al maestro serbo Radomir Antic, che con i Colchoneros aveva vinto una fantastica Liga 1995-96. Quell’Atletico in estate era stato costruito molto bene da Sacchi. Soprattutto a centrocampo l’idea era di gestire sempre la partita grazie a calciatori come Jugovic, Solari, Valeròn e Juninho Paulista.

Ma quel Parma, guidato da un allenatore sfrontato nell’atteggiamento tattico e nel modo di comportarsi, non ha paura di nulla e parte subito forte. Al 13’ Thuram rompe un contrasto e serve Veron, che cavalca nella fascia centrale del campo. Allarga verso Chiesa, che invece di crossare al centro o tentare di accentrarsi e tirare di sinistro, prova un pallonetto magnifico, che beffa Molina per l’1-0. Passano sette minuti e su un contrasto leggerissimo fra Thuram e Josè Mari, l’arbitro russo Levnikov dà un rigore generosissimo. Juninho Paulista tira un penalty perfetto, perché Buffon non ci arriva davvero per un niente.

Come se niente fosse successo, il Parma continua a costruire il suo gioco, che si basa sulle visioni di Veron e la duttilità di Fiore, capace di abbassarsi in regia per aiutare nella costruzione, ma anche essere presente vicino all’area di rigore per approfittare degli spazi aperti dal movimento costante delle due punte. Al 40’ Veron batte un classico calcio d’angolo di quel Parma. Palla tagliata e forte sul primo palo diretta verso Chiesa, che non va verso la palla ma è già lì, quasi nascosto fra gli avversari. La palla è così precisa che arriva forte sulla sua testa e l’attaccante deve solo indirizzarla verso la porta. Incoccia il pallone, che va sul palo, ma poi ritorna sui piedi di Chiesa che ribadisce in gol. Termina il primo tempo con una netta supremazia della squadra italiana.

Nel secondo tempo non cambia nulla, il Parma fa la partita, l’Atletico arranca. Sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, la palla arriva fuori area per Fiore che impatta male il pallone, non indirizzandolo verso la porta, ma su Crespo, il quale in una frazione di secondo si coordina e in sforbiciata realizza il terzo gol. Solo l’arbitro cerca in tutti i modi di rimettere in partita gli spagnoli, concedendo un altro rigore, che questa volta però Buffon para su Juninho Paulista.

Grazie ad un pallonetto e un gol da rapace, Enrico Chiesa stupisce al Vicente Calderón.

Il fischio finale certifica una vittoria meritata e netta da parte di un Parma che è chiaramente superiore ad un Atletico Madrid poco convinto. Al ritorno i ducali vinceranno ancora per 2-1, mentre nell’altra semifinale solo un rigore a quattro minuti dalla fine di Laurent Blanc non permette una finale tutta emiliana fra Parma e Bologna. Ma a Mosca gli uomini di Malesani non daranno scampo all’Olympique Marsiglia, battuto senza appello per 3-0.