Il centrocampista dei friulani costretto a chiudere anticipatamente la stagione: contro il Milan ha rimediato la frattura del perone della gamba destra e ora deve essere operato.

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 08:03 | aggiornato 05/04/2019 08:12

La partita contro il Milan sarà l'ultima stagionale per Valon Behrami. Il centrocampista dell'Udinese, uscito in barella al 76' del match pareggiato 1-1 a San Siro contro i rossoneri, ha rimediato la frattura del perone della gamba destra.

Lo fa sapere il club friulano in un comunicato ufficiale: "L'Udinese Calcio comunica che Valon Behrami è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha obbligato a uscire in barella dalla partita di martedì contro il Milan. Gli esami hanno evidenziato la frattura del perone della gamba destra. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dell’intervento".

Nel bollettino medico non vengono specificati i tempi di recupero, ma quel che è certo è che il classe 1985 tornerà a disposizione di Igor Tudor solamente nella prossima stagione. Il Nazionale svizzero, rientrato lo scorso 30 marzo contro il Genoa dopo oltre un mese ai box per infortunio, chiude così la sua annata con 19 presenze e 1 gol in campionato.